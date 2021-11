In Stelzenberg soll ein Dorferneuerungskonzept her. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung das Kaiserslauterer Architekturbüro Stadtgespräch damit beauftragt, ein solches Konzept zu erstellen.

Die Gemeinde muss hierfür 11.000 Euro zahlen. Wie Ortsbürgermeister Fritz Geib (FWG) sagte, bekommt der Ort hierzu einen Zuschuss von 90 Prozent, falls Stelzenberg als Schwerpunktgemeinde für die Dorferneuerung anerkannt wird. Ansonsten beträgt der Zuschuss nur 80 Prozent. Ein Antrag zur Anerkennung als Schwerpunktgemeinde sei bereits über die Kreisverwaltung an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt gestellt worden.