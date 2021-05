Die Umgestaltung des Kinderspielplatzes „Heckenstücke “ am östlichen Ortsrand von Hütschenhausen zu einem Mehrgenerationenplatz soll noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden, sagt Ortsbürgermeister Matthias Mahl (CDU). „Wir hoffen, dass wir noch dieses Jahr die Förderung bekommen.“

Das Projekt ist eines der Vorhaben, die die Gemeinde innerhalb ihrer Dorfentwicklung verwirklichen will. Dazu gab es gute Nachrichten aus Neustadt. Die Förderfähigkeit des 2015 begonnenen und in den vergangenen Jahren fortgeschriebenen Dorfentwicklungskonzepts ist jetzt von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt (ADD) offiziell anerkannt worden.

Vor sechs Jahren mit Dorferneuerung begonnen

Jetzt könne die Umsetzungsphase starten und die Fördermittel könnten sogar in Form erhöhter Zuschüsse fließen, um Planungen und Umsetzungen konkret umzusetzen, schreibt die Kreisverwaltung. Mahl hofft darauf, dass es bald wieder möglich sein wird, dass die Bürger sich treffen können, um die Projekte zu besprechen. Einen konkreten Termin könne er pandemiebedingt noch nicht nennen. „Zur Zeit finden ja auch alle Ratssitzungen online statt, aber das ist nicht dasselbe, als sich vor Ort zu sehen.“ Als mit dem Projekt vor sechs Jahren begonnen wurde, hätten bereits einige Bürgerworkshops stattgefunden, und im vergangenen Sommer habe man sich auch schon auf dem Spielplatz getroffen, um zu überlegen, wie dieser gestaltet werden könne. Dies sei auf eine große Resonanz bei den Bürgern gestoßen. An der Planung des Mehrgenerationenplatzes sollen Eltern, Kinder, Jugendliche und Anwohner beteiligt werden, um mögliche Konflikte wie Ruhestörung und Vandalismus von vornherein zu begrenzen, so Mahl.

Ein weiteres Projekt ist die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Katzenbach, das unter anderem vom Gesang- und Kulturverein sowie den Landfrauen und anderen örtlichen Vereinen rege genutzt werde. Auch die Vereinsvertreter sollen in die Planungen einbezogen werden.

Das Projekt zur Ortsentwicklung hatte Landrat Ralf Leßmeister (CDU), der Mahl den offiziellen Anerkennungsbrief der ADD überreichte, selbst in seiner Amtszeit als damaliger Ortsbürgermeister Hütschenhausens mit angestoßen. In der Planungsphase 2017 bis 2019 erfolgte die Anerkennung als förderfähige Schwerpunktgemeinde. Das Konzept für die Dorferneuerung kommt vom Planungsbüro „stadtgespräch“ aus Kaiserslautern und diente in den Folgejahren als Grundlage für die Umsetzung von weiteren Projekten. VG-Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) versprach Mahl sowie den Beigeordneten Volker Nicolay und Achim Wätzold Unterstützung durch die Verbandsgemeinde.