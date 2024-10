Die Ortsgemeinde Niedermohr will Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung werden. Sollte das gelingen, kann Niedermohr mit hohen Zuschüsse vom Land für zukünftige Vorhaben rechnen.

Wie Ortsbürgermeister Uli Zimmer ( CDU) in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats erläuterte, erhalten Schwerpunktgemeinden für Maßnahmen innerhalb der Dorferneuerung Zuschüsse in Höhe von 60 Prozent. Zimmer hat dabei unter anderem die Sanierung der Bürgerhäuser in Schrollbach und Reuschbach im Sinn. Die Verbandsgemeindeverwaltung soll diesbezüglich Anträge auf Anerkennung als Investitions- und Schadenminderungsmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung stellen. Um die erhofften Zuschüsse zu bekommen, müsse die Ortsgemeinde jedoch Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung werden.

Bereits im September 2023 sei der Beschluss gefasst worden, den Entwurf des Dorferneuerungskonzepts anzunehmen, das auf Basis der Ergebnisse der 2022 durchgeführten Dorfmoderation aufgestellt worden war. Sollte Niedermohr als Schwerpunktgemeinde anerkannt werden, gehe das Land gegenüber der Gemeinde die Verpflichtung ein, künftig ausreichende Fördermittel für die Bewilligung öffentlicher und privater Maßnahmen zur Verfügung zu stellen.

Nun müsse eine Prioritätenliste der geplanten Maßnahmen erstellt werden. Zimmer schlug vor, die Prioritätenliste vom Hauptausschuss aufstellen zu lassen und dann vom Gemeinderat beraten und beschließen zu lassen.