Die Ortsgemeinde Lambsborn und der Bruchmühlbach Miesauer Ortsteil Miesau wurden als Schwerpunktgemeinden im Dorferneuerungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz anerkannt. Das teilen die Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner (SPD) und Marcus Klein (CDU) mit.

Aufgabenschwerpunkt in Miesau sei die Innenentwicklung mit der Sanierung privater Bausubstanz, der Schließung von Baulücken, der Umnutzung von Leerständen sowie der Gestaltung der Straßenräume, erläutert Schäffner. In Lambsborn sollen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hauptstraße insbesondere Maßnahmen und Vorhaben zur Wiederbelebung und Stärkung des Ortskerns umgesetzt werden. Private Bauherren könnten vom „umfassenden Informations- und Beratungsangebot der Dorferneuerung profitieren“, so Schäffner weiter.

Die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde beinhalte auch die Verpflichtung, sich der Dorferneuerung im besonderen Maße anzunehmen, so Marcus Klein. Zu den Schwerpunkten des Programms zähle die Sicherung einer Grundversorgung und der sozialen Daseinsvorsorge im Ort. Er würde „es begrüßen, wenn noch viel mehr Geld in unsere Kommunen fließt oder an der Basis verbleibt, damit jedes Dorf in unserer Heimat eine gute Zukunft hat.“