Einen Zuschuss in Höhe von 72.000 Euro aus dem rheinland-pfälzischen Dorferneuerungsprogramm für die Neugestaltung des Spielplatzes in der Bahnhofstraße hat Innenminister Roger Lewentz der Ortsgemeinde Schwedelbach bewilligt, teilt das Innenministerium mit.

„Die Ortsgemeinde Schwedelbach möchte ihren Ortskern lebendig halten. Mithilfe der Landesförderung kann sie den Spielplatz in der Bahnhofstraße zu einem Treffpunkt und als Naherholungsfläche für alle Generationen umgestalten“, so Innenminister Lewentz. Solche Orte des Miteinanders seien wichtig für eine lebenswerte Dorfgemeinschaft. Der Spielplatz liegt in der Nähe des Bürgerhauses auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände zentral am überregionalen Bachbahnradweg. Das Thema Eisenbahn und Bachbahn soll daher im gesamten Bereich erlebbar sein. Die Sanierung und Erweiterung des Spielplatzes wird unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit mit verschiedenen Nutzungsbereichen für unterschiedliche Altersgruppen erfolgen, erläutert das Ministerium in einer Pressemitteilung.