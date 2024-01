Das wandernde Dorfcafé legt am 21. Januar ab 14 Uhr im Gemeindesaal in der Lindenstraße in Morbach einen Kuchenstopp ein – Kaffeehausmusik inklusive.

Das wandernde Dorfcafé geht auf den Förderverein Zukunftsinitiative Niederkirchen zurück und ermöglicht einen Cafébesuch auch nach dem weitestgehenden Wegfall der Gastronomie in der Gemeinde. Das Café wandert nach einem festgelegten Turnus durch die Ortsteile Niederkirchen, Heimkirchen, Morbach und Wörsbach. Jeweils einer der ortsansässigen Vereine sorgt für Kuchen, Getränke und Gemütlichkeit.

Fürs Medizinstudium

Am 21. Januar macht die Wanderung nun eben mal wieder in Morbach Station. Ein Tag, bei dem auch die im Jahr 2018 verstorbene Hella Ullinger, besser bekannt als die herzliche „Latwerch Fraa“, irgendwie anwesend sein wird. Die beim Café eingenommenen Spenden – die selbst gebackenen Kuchen wechseln gegen eine Spende zum Genießer, zur Genießerin – gehen diesmal zugunsten des „Morbacher Patenkinds“. Ullinger hatte nicht nur Latwerch im Blut, sondern trug auch viel Herzlichkeit für all jene in sich, denen es nicht so gut ging. Ihrer ugandischen Patentochter Marvian finanzierte sie die Schule. Längst stehen ihre Kinder und eine Freundin dem Patenkind zur Seite. Nach dem im November bestandenen Abitur, will Marvian Medizin studieren. „Ein Wunsch, der nur mit unserer finanziellen Unterstützung wahr werden kann“, sagt Cäcilia Brendieck-Worm von der Zukunftsinitiative Niederkirchen. Sie hofft auf viele Café-Besucher, die mit dem Verzehr des Kuchens helfen, der jungen Frau aus Uganda den Studiumsgrundstein zu legen.