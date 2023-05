Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was sonst im Bürgerhaus über die Bühne geht, wurde in Corona-Zeiten ins Freie verlegt. Der Förderverein der protestantischen Kindertagesstätte Weilerbach organisierte am Sonntag mit Unterstützung der Ortsgemeinde einen Basar, der sich über das ganze Dorf verteilte und nicht nur Kinderbedarf bot. Eine Idee, die ankam.

„Der Hannes hat einen Traktor mit Fernbedienung gekauft“, meinen Anette und Michael Weidig aus Ramstein-Miesenbach und freuen sich mit dem vier Jahre alten Buben. Seine Großeltern