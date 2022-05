Die Ortsgemeinde soll Mitglied im Verein Alte Welt werden. Diesem Vorschlag von Ortsbürgermeisterin Gabi Fliege, folgten alle Ratsmitglieder bei ihrer Sitzung am Donnerstag

„Mir kommt es darauf an zu zeigen, dass die sogenannte Alte Welt eine lebendige Region ist“, sagt Fliege auf Anfrage der RHEINPFALZ. Sie blicke dabei vor allem auch auf jüngere Ratsmitglieder mit Kindern. Dort bestehe ein lebhaftes Interesse daran, den Jüngsten sinnvolle Beschäftigungen anzubieten, die herausführten aus ihrer digitalen Welt.

Dem Vorstand gehören die Landräte der Landkreise Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Kusel und Donnersberg, der Dekan des Dekanats an Alsenz und Lauter sowie die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land, Lauterecken-Wolfstein, Otterbach-Otterberg und Nahe-Glan an. Um die Vernetzung der Bürgerschaft untereinander zu fördern, habe der Verein einen Bürgerbeirat gebildet. Ziel sei es, gemeinsam einen Beitrag zur Revitalisierung des ländlichen Raumes zu leisten. Durch die Qualifizierung junger Menschen als künftige Dorfraumentwickler würden Zukunftschancen und -perspektiven in der Region erarbeitet und aufgedeckt. Das Projekt ziele darauf ab, junge Menschen für ihr Dorf zu begeistern und auf diese Weise der Landflucht etwas entgegenzusetzen.

Ein Bau- und Spielewagen

Zentraler Ausgangspunkt des Projektes ist die Ideenschmiede in Reipoltskirchen. Diese verstehe sich als Entwicklungszentrum für den ländlichen Raum der Alten Welt. Darüber hinaus verfügten die Dorfraumentwickler über den Alte-Welt-Spielewagen und den Alte-Welt-Bauwagen, um die Jugendlichen bei den Forschungsvorhaben zu unterstützen. Sie hoffe sehr, so die Mehlbacher Ortsbürgermeisterin, dass sich weitere Gemeinden beteiligen, um die Vereinsaktivitäten auf eine breitere Grundlage zu stellen.