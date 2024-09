Es ist ein doppeltes Jubiläum, das die Ortsgemeinde Niederkirchen am Wochenende mit einem großen Programm feiert. Mit zwei französischen Gemeinden besteht die Partnerschaft seit nunmehr 50 Jahren.

Das Bestehen der Partnerschaften mit Grancey-le-Château-Neuvelle und Marey-sur-Tille wird unter dem Motto „Musik, Umweltschutz, Flora und Fauna in den Regionen der Partnergemeinden Burgund und Pfalz“ gefeiert. Die Beziehungen der Gemeinden begannen im Jahr 1974 über den Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz.

Am Freitag, 13 September, startet die Feier um 18 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen im Foyer der Westpfalzhalle. Von französischer Seite nehmen 32 Partnerschaftsfamilien sowie der Bürgermeister von Marey-sur-Tille, Christian Bailleul, am Jubiläumswochenende teil. „Aufgrund des Jubiläums haben wir dieses Jahr natürlich ein außergewöhnliches Programm“, sagt Jürgen Feind. Der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins in Niederkirchen zählt dabei den Festabend am Samstag zu den Höhepunkten. Geplant sind die Einweihung des neugestalteten Grancey-Platzes, ein Vortrag über Flora und Fauna in den Partnergemeinden, ein Sektempfang in der Westpfalzhalle und die Verleihung von Ehrenurkunden an die Partnergemeinden durch den Geschäftsführer des Partnerschaftsverbands Jonathan Spindler. Nach diesem offiziellen Teil gibt es am Samstag zudem einen Auftritt der Tanzgruppe aus Katzweiler, ein Büffet und Musik von DJ Sahm.

Am Sonntag geht es ab 10 Uhr weiter mit einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrerin Iris Schmitt und Hubert Naudet. Nach einem Singspiel der Kinder, Weißwurstessen sowie Kaffee und Kuchen werden die französischen Freunde aus Burgund verabschiedet.

Jährliche Termine mit Freunden aus Burgund

Das Programm in diesem Jahr sei natürlich etwas Besonderes, doch auch abseits des Jubiläums würden die Partnerschaften gepflegt. „Jedes Jahr haben wir Termine mit den Freunden aus Burgund“, schildert Feind. So gab es beispielsweise einen Niederkirchener Stand beim Kuckucksfest in der Partnergemeinde Grancey-le-Château, und es fänden jährlich Besuche der Partnergemeinden statt: „Im vergangenen September fuhren 25 Freunde der deutsch-französischen Partnerschaft aus Niederkirchen und Schallodenbach nach Burgund“, gibt Feind ein Beispiel.

Beim Festabend am Samstag rechnet der Vereinsvorsitzende mit rund 120 Besuchern. „Auch Leute, die sich dafür interessieren, Partnerfamilie zu werden, sind herzlich eingeladen. Uns fehlt es etwas an jüngeren Familien“, sagt Feind. Die Partnerfamilien statteten sich jedes Jahr besuche ab. „Das ist das Schönste“, findet der Vereinsvorsitzende, der sich selbst als frankophil beschreibt. Nur durch die Besuche „kann man am Leben in Frankreich richtig teilnehmen. Wenn alles passt, kann man auch eine feste Partnerfamilie haben. Beispielsweise gibt es Familien, die schon seit Generationen Partnerfamilien sind.“ Dadurch seien intensive Freundschaften entstanden.

Nicht alle beherrschen die Sprache

Die Sprachbarriere, die bei manchen Familien für Bedenken sorgen könnte, sieht Feind als belanglos an. „Nicht jeder, der hier teilnimmt, spricht französisch. Auch nicht alle Franzosen sprechen die deutsche Sprache. Aber mit Englischkenntnissen oder Übersetzer-Apps geht das schon. Im Notfall verständigt man sich eben mit Händen und Füßen, das geht immer.“ Für die Zukunft hofft Feind darauf, „vielleicht mal Schüleraustausche zu organisieren. Da wir in Niederkirchen aber nur eine Grundschule haben, ist das eher schwierig, weil die Kinder noch zu klein sind.“