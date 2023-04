Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als eine sehr zuverlässig geltende 60-Jährige Anfang März schon den zweiten Tag nicht bei der Arbeit in einem Supermarkt erscheint, macht sich ihre Vorgesetzte Sorgen und schaltet die Polizei ein. Wenig später wird die Leiche der Frau gefunden, neben ihr blutüberströmt ihr Lebensgefährte. An Tag zwei des Mordprozesses gegen den 38-jährigen Sohn der Getöteten am Landgericht Kaiserslautern wird am Donnerstag der Tag nachgezeichnet, der Weilerbach weit über die Dorfgrenzen hinaus in die Schlagzeilen brachte.

Um neun Uhr an jenem 8. März hätte die 60-Jährige ihre Schicht beginnen sollen. Doch sie kam nicht. „Das war sehr untypisch“, sagte ihre Vorgesetzte