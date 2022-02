„Die tiefroten Zahlen zeigen, dass wir uns in einer finanziell aussichtslosen Lage befinden“, sagt Ortsbürgermeister Eckhard Vogel (FWG) zum Doppelhaushalt 2022/2023. Dieser wurde in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats beschlossen.

Lediglich 20,5 Prozent verblieben der Gemeinde von ihren Einnahmen nach Abzug der Umlagen für Kreis und Verbandsgemeinde. Das reiche noch nicht einmal aus, um die Pflichtaufgaben im Ort ohne Kreditaufnahme zu leisten. Für Friedhof, Straßenunterhaltung, Verkehrssicherung sowie die finanzielle Beteiligung zum Betrieb des Kindergartens sei immer auch fremdes Geld erforderlich. Trotzdem müsse investiert werden, stellte der Ortschef fest.

Im Haushalt seien die Planungs- und Erschließungskosten im Baugebiet „Kehre“ untergebracht. In der Straße am Erlenbach müsse unbedingt eine Stützmauer erneuert werden. 70 Prozent der Kosten kämen durch wiederkehrende Beiträge herein. Der schon lange geplante Wasserspielplatz sehe einer Förderung durch „Blau Plus“ in Höhe von 70 Prozent entgegen. „Verwirklichen können wir dieses wichtige Projekt jedoch nur, wenn wir 45.000 Euro an Drittmitteln aufbringen.“ Dazu läge bisher aber weder eine rechtssichere Zusage noch eine Genehmigung der Kommunalaufsicht vor.

Ärger über Vorgehen in Sachen Grundschule

Ganz besonders ärgerlich sei es angesichts dieser finanziellen Situation, dass die Gemeinde daran gehindert werde, „die vom Land fahrlässig geschlossene Grundschule an anderer Stelle zu kompensieren“, schimpfte Vogel. Den von der Gemeinde nicht zu verantwortenden Leerstand im Ortszentrum durch eine gewerbliche Umnutzung zu beenden, werde nicht vom Verursacher gefördert. „Dies ermöglicht einen tiefen Einblick in ein fragwürdiges politisches Verständnis des Gesetzgebers.“

Was das äußere Erscheinungsbild der Gemeinde angehe, fehlten leider die Mittel, um innerörtlichen Fehlentwicklungen bei bestimmten Immobilien wirkungsvoll zu begegnen. „Der Vermüllung und Verwahrlosung einzelner Gebäude und Grundstücke können wir derzeit leider kaum etwas entgegensetzen“, resümierte Vogel.

Der Haushalt in Zahlen

Der Ergebnishaushalt 2022 weist 460.000 Euro Minus aus. Im Haushaltsjahr 2023 liegt ein Minus von 197.000 Euro vor. Im Finanzhaushalt wird der Ausgleich in beiden Jahren nicht erreicht. Die Finanzmittel-Fehlbeträge liegen im Jahr 2022 bei 399.000 Euro und im Jahr 2023 bei 133.000 Euro.