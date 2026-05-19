Fragen und Antworten: Investitionen in die Schulen und in die Feuerwehr plant die VG Bruchmühlbach-Miesau in den kommenden zwei Jahren. Wie es um den Haushalt bestellt ist.

Wieso gibt es in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau eigentlich immer einen Doppelhaushalt?

„Wir wollen nicht nur auf Sicht fahren, sondern auch die weitere Perspektive im Blick haben“, erläutert Verbandsbürgermeister Christian Hirsch (SPD). „Bei Doppelhaushalten können wir das folgende Jahr gleich mitplanen.“ Damit könne die Verwaltung den sehr arbeitsintensiven Aufwand reduzieren, langfristige Planungssicherheit schaffen und für mehr Effizienz sorgen, da der umfangreiche Prozess der Haushaltsaufstellung nur alle zwei Jahre stattfinde statt jedes Jahr wie in vielen anderen Kommunen.

Wie sieht es 2026/27 aus? Der letzte Doppelhaushalt schrieb ja Schwarze Zahlen. Schafft die Verbandsgemeinde wieder den Ausgleich?

„Ja, Gott sei dank“, sagt Christian Hirsch. „Wir haben alles auf den Kopf gestellt und mussten auch in allen Fachbereichen kürzen, aber es hat geklappt und ich rechne damit, dass der Doppelhaushalt genehmigt wird.“ Im Ergebnishaushalt, der ähnlich einer Gewinn- und Verlust-Rechnung den tatsächlichen Ressourcenverbrauch abbildet, gibt es im Haushaltjahr 2026 einen Überschuss von 5991 Euro. Im Haushaltsjahr 2027 beläuft sich dieser auf 5034 Euro. Auch der Finanzhaushalt, quasi das Girokonto der VG, ist ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reiche aus, um die geplante Tilgung etwa der Investitionskredite zu decken. Der Haushalt weist laut Verwaltung zudem eine freie Finanzspitze aus: 2026 in Höhe von 103.624 Euro, 2027 in Höhe von 262.795 Euro. „Im Kern ist es ein Sparhaushalt“, sagt Christian Hirsch. „Wir achten auf jeden Euro.“

Wie steht es um die VG-Umlage, die die Ortsgemeinden zu entrichten haben?

Nach einer Senkung der VG-Umlage um zwei Prozentpunkte auf 41,75 Prozent im letzten Doppelhaushalt könne die VG den Satz nochmals senken, berichtet der Bürgermeister. „Wenn auch nur minimal.“ 2026 sinkt er um 0,22 auf 41,53 Prozent, im Jahr darauf auf 41,51. „Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, versuchen wir doch damit unseren Ortsgemeinden zu helfen.“

Was sind die größten Investitionen?

Da ist einmal der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Martinshöhe. Die Baukosten werden auf rund drei Millionen Euro geschätzt. „Das ist unser größtes Projekt im Jahr 2027.“ Viel Geld ist außerdem für die Schulen vorgesehen: für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Miesau samt Neugestaltung des Schulhofs, für neue Fenster im Altbau der Adam-Müller-Schule und die neue Lüftungsanlage für die Mensa in der Grundschule Bruchmühlbach, in der es im Sommer sehr heiß wird. Das Horst-Eckel-Stadion soll eine LED-Beleuchtung erhalten, die die alte Flutlichtanlage ersetzt. „Außerdem ist es mir extrem wichtig, dass wir in diesem Jahr mit der Radwegebrücke über den Glan fertig werden, denn das ist eine wichtige Brücke für den Alltagsradverkehr im Ort“, sagt Hirsch. Grundstücksangelegenheiten und Vorgaben des Naturschutzrechts hätten dazu geführt, dass das Projekt noch nicht umgesetzt wurde. Kosten soll die Brücke rund 250.000 Euro bei einer Förderung von 90 Prozent. Auch für andere Projekte aus dem Investitionsprogramm gibt es hohe Fördersummen.

Wie ist es in der Verbandsgemeinde um die Schulden bestellt?

Aufgrund der erwarteten Fördersummen aus den Förderprogrammen müssten geringere Investitionsdarlehen aufgenommen werden. „Die Aufnahme von neuen Liquiditätsdarlehen ist nicht erforderlich“, berichtet der Bürgermeister. Dadurch sinke die Pro-Kopf-Verschuldung in der Verbandsgemeinde – bei 10.900 Einwohnern – auf 542 Euro im aktuellen Jahr und auf 587 Euro im Jahr 2027.

Info

Der Verbandsgemeinderat kommt am Donnerstag, 21. Mai, um 18.30 Uhr zur Haushaltssitzung im Bruchmühlbacher Rathaus zusammen.