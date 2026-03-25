Die Kommentare im Internet, wenn auch teilweise zu extrem, zeigen: Der Stempelkopftunnel bewegt die Menschen in der Region. Öffentlichkeitsarbeit der Bahn könnte helfen.

Die Diskussion nimmt teilweise verschwörungstheoretische Züge an, die sich in einem Internetforum entsponnen hat, wo der RHEINPFALZ-Artikel über die Schließung des Stempelkopf-Tunnels auf der früheren Strecke Grünstadt – Enkenbach durch die Bahn gepostet wurde. Die Schließung sei nur vorübergehend, ist zu lesen. Der Bauzaun werde bald wieder verschwinden. Vielleicht stehe er im Zusammenhang mit dem Ausbau des Tunnels als Radweg? Ein Vorhaben, das nach bisherigen Planungen längst verworfen ist.

Verschlossen? Macht nix! Es gebe noch weitere Zugänge über Schächte oder „geheime“ Wege, die in den offiziellen Plänen der Bahn nicht eingezeichnet sind. Auch die Existenz von Fledermäusen im Tunnel zwischen Enkenbach-Alsenborn und Ramsen wird angezweifelt, schließlich seien keine sichtbaren Spuren wie Exkremente zu sehen.

Viele Menschen identifizieren sich mit dem Ort

Ob bei all diesen Kommentaren jedoch überhaupt der richtige Tunnel gemeint ist, bleibt teilweise unklar. Zwischen mehr oder weniger sachlichen Beiträgen finden sich auch gegenseitige Vorwürfe und Beleidigungen, wie es sie in sozialen Netzwerken leider häufig gibt. So bedauerlich die Eskalation mancher Kommentare ist, zeigt sie zugleich, wie sehr der Stempelkopftunnel die Menschen bewegt. Er ist fest mit der Geschichte der Region verbunden, und seine besondere Atmosphäre regt offenbar die Fantasie an.

Das Interesse ist breit gefächert: Jugendliche auf der Suche nach Abenteuern, sogenannte Urbexer (Urban Explorer), die Lost Places entdecken und zugleich respektvoll mit solchen Orten umgehen, sowie Tier- und Naturschützer. In Gesprächen wird deutlich, wie viele Menschen sich mit dem Ort identifizieren. Die Debatte zeigt, wie komplex der Umgang mit historischen Bauwerken ist, von denen es in dieser Region der Pfalz noch weitere gibt.

Ein Stück zur Versachlichung beitragen könnte eine transparente und frühzeitige Öffentlichkeitsarbeit seitens der Bahn.