Über den Umgang mit so genannten Schottergärten hat der Gemeinderat Enkenbach-Alsenborn diskutiert.

Zunächst prallten die gegensätzlichen Ansichten aufeinander: Christine Braun-Schilling (Bündnis 90/Die Grünen) sprach sich für ein Verbot aus, das in eine Gestaltungssatzung aufgenommen werden solle. Sie verwies auf den Klimawandel und berief sich auf Artikel 14 des Grundgesetzes mit seiner Forderung, dass „Eigentum verpflichtet“. Goswin Förster (FDP) hielt dagegen: Wenn in dieser Frage schon das Grundgesetz bemüht werde, dann sei die persönliche Freiheit höher zu bewerten, meinte er. Den Ratsmitglieder lagen zwei Anträge vor: Das Papier der Grünen verlangt „parallel zum Erlass einer Gestaltungssatzung“ die Gründung einer Arbeitsgruppe, die mit einer Vielzahl von Veranstaltungen Überzeugungsarbeit leisten solle, „um die biologische Vielfalt für unsere Kinder und Enkel zu erhalten“. Der gemeinsame Antrag von CDU- und FWG-Fraktion sieht dagegen ein Verbot als problematisch an, da dieses einen „starken Eingriff in die Gestaltungsfreiheit jedes Grundstückseigentümers“ darstelle. Eine Beratung anzubieten und über die ökologischen Auswirkungen von Schottergärten zu informieren, hielten aber auch CDU und FWG für den richtigen Weg. Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) schlug vor, beide Anträge zu kombinieren und zunächst auf eine Gestaltungssatzung zu verzichten. Der Umweltausschuss solle einen Kompromiss formulieren. Diesem Vorschlag stimmten schließlich alle Ratsmitglieder zu.