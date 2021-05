Der Bebauungsplan „Erweiterung im Dellchen“ soll weiter diskutiert werden. Zum Vorentwurf des neuen Baugebietes entlang des westlichen Endes der Ludwigstraße gab es aus den Reihen des Rates am Dienstagabend ein ganzes Bündel an Fragen und neuen Ideen. Mit einer Gegenstimme wurde der Entwurf erneut in den Bauausschuss verwiesen.

Pia Schlößl vom Lauterer Büro WSW&Partner GmbH stellte die Entwurfsplanungen vor, die – wie sie betonte – auf der Grundlage der Beratungen im Bauausschuss entwickelt worden seien. Zwei Zufahrten ins neue Baugebiet solle es geben. Eine etwa neun Meter breite Straße führe zu einer im Zentrum gelegenen Grünfläche mit einer Größe von etwa 2000 Quadratmetern. Dort sei auch ein Spielplatz vorgesehen. Eine weitere Anfahrt von der Ludwigstraße her könne es im äußersten westlichen Bereich geben. Diese müsse jedoch schmaler ausfallen. Zudem würden zwei Erschließungstrassen parallel zur Ludwigstraße die Verkehrswege aus dem bereits bestehenden Wohngebiet weiterführen. Für die Bebauung seien Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser vorgesehen. In der nordöstlichen Ecke solle ein großes Regenrückhaltebecken entstehen.

Noch viele Fragen offen

In Bezug auf dieses Bassin eröffnete Rainer Rettig (FWG) den Reigen der Fragesteller. Er sei nicht sicher, ob eine solche Größe erforderlich sei, denn in den schon vorhandenen Becken habe in den vergangenen Jahren höchstens einmal zehn Zentimeter Wasser gestanden. Emilie Dietz (FDP) brachte einen ganzen Fragekatalog ein. Dieser zielte auf Flächenplanungen für ein Ärztehaus, auf die Verhinderung von „Rennstrecken“ auf den Erschließungsstraßen oder die Erlaubnis für Bauherren, selbst über Kellerausbauten zu entscheiden. Andere Ratsmitglieder fragten, warum keine Alternativvorschläge zum Entwurf gemacht worden seien.

Die Planerin wies erneut darauf hin, dass Alternativen im Bauausschuss erwogen worden seien. Hartwig Pulver (SPD) monierte, dass der Katalog der FDP-Fraktion erst kurz vor der Sitzung bei den Fraktionsvorsitzenden eingetroffen sei. Zur Diskussion mit den anderen Mandatsträgern habe es noch gar nicht gereicht. Er sehe sich deshalb außerstande, einen Beschluss anzuvisieren. Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD) schlug vor, es bei der Diskussion zu belassen, diese im Bauausschuss abzuschließen, um dann im Rat zu einer Entscheidung zu kommen. Was dann auch so beschlossen wurde.