Minister Marcus Klein ist für unsere strukturschwache Region ein Hoffnungsträger. Nun hat die Westpfalz ihren direkten Draht nach Mainz.

SPD-Politikerin Rose Götte war die letzte aus dem Landkreis Kaiserslautern, die einen Ministerposten in Mainz inne hatte. Die Älteren werden sich erinnern: Das war unter SPD-Ministerpräsident Rudolf Scharping. Seit die Rodenbacherin 2001 aus der Landesregierung ausschied, war aus unserer Region niemand mehr in der Riege der Mainzer Minister vertreten.

Nun – nach 25 Jahren – ist dies Marcus Klein gelungen. Dass der rührige CDU-Mann aus Steinwenden aufsteigen würde, wenn seine Partei die Landtagswahl gewinnt, war abzusehen. Schließlich gehörte er als Parlamentarischer Geschäftsführer schon länger zum inneren Zirkel um Spitzenkandidat Gordon Schnieder. Dass Marcus Klein nun als Chef der Staatskanzlei ganz nah am künftigen Ministerpräsidenten dran ist und als Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten zudem den Kontakt zu Berlin und Brüssel hält, kann für die Westpfalz nur von Vorteil sein. So werden die Anliegen unserer strukturschwachen Region, die Klein aus seiner jahrzehntelangen politischen Arbeit an der heimischen Basis nur zu gut kennt, hoffentlich künftig in den Schaltzentralen der Macht mehr Gehör finden. Insofern ist der 49-Jährige ein Hoffnungsträger für die Westpfalz.

Diese erhält wohl auch durch Daniel Schäffner bald eine lautere Stimme in Mainz, denn der Mackenbacher steigt zum stellvertretenden SPD-Fraktionschef auf und legt an Einfluss zu. Insgesamt eine gute Basis für die Zukunft.