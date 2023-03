Mit neuen interaktiven Displays werden die Realschule plus in Ramstein-Miesenbach sowie die Grundschulen in Steinwenden und Hütschenhausen ausgestattet.

Der Verbandsgemeinderat stimmte zu, acht Bildschirme für gut 43.600 Euro anzuschaffen. Notwendig ist die Anschaffung, da die Schrift auf den Whiteboards in Steinwenden und Hütschenhausen nur noch unvollständig zu erkennen sei, erläuterte Bürgermeister Ralf Hechler. Die digitalen Tafeln sind dort seit 2017 im Einsatz. Da eine Reparatur 1500 Euro pro Tafel und zusätzlich 950 Euro pro steuerndem PC kosten würde und es keine Gewährleistung dafür gebe, dass hinterher ein störungsfreier Betrieb möglich ist, sei ein Neukauf wirtschaftlicher. In der Realschule plus steigen die Schülerzahlen, weshalb dort mehr Klassen mit den Geräten ausgestattet werden sollen.