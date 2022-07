Für die Datenverkabelung und Unterverteiler in den Schulen der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau wurden in der Sitzung des Verbandsgemeinderats am Mittwoch die Aufträge vergeben. Die Arbeiten sind Teil des Digital-Pakts.

Eine Firma aus Homburg erhielt den Zuschlag dafür, die Auftragssumme beläuft sich auf 344.153 Euro. Der Erste Beigeordnete Marcus Sauter (CDU) erläuterte, dass es dafür zwar keine ausreichenden Haushaltsmittel gebe, Geld aber aus dem Topf für die Erneuerung der Rutschanlage im Waldwarmfreibad genommen werden könne. Für eine neue Rutsche seien 150.000 Euro im Etat bereitgestellt, es sei aber wirtschaftlicher, die vorhandene instandzusetzen.

Für die Realschule plus in Miesau sei eine Nachrüstung der Gebäudeteile „Altbau und Neubau“ mit Lüftungsanlagen vorgesehen. Zudem sei die Klimatisierung von Klassenräumen geplant. Hierzu wurden die Ingenieurleistungen vergeben.