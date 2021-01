Im Landkreis stehen diese Woche weitere Impfungen in Seniorenheimen an. Als nächstes sind die Einrichtungen des DRK in Weilerbach und Ramstein-Miesenbach sowie das Menno-Heim in Enkenbach-Alsenborn an der Reihe, teilt die Kreisverwaltung mit.

Landrat Ralf Leßmeister hat sich am Montagabend in einer Videokonferenz mit den Leitungen der Seniorenheime im Kreis über den aktuellen Stand der Impfvorbereitungen informiert. Nach Aussage der Heimleiter sei die Impfbereitschaft hoch: Bei den Bewohnern liege sie im Durchschnitt bei rund 95 Prozent, bei den Pflegekräften bei etwa 75 Prozent.

Die Corona-Impfungen in Altenpflegeeinrichtungen des Landkreises starteten am 2. Januar: Im Seniorenheim Am Denkmal in Otterbach erhielten 115 Bewohner und Mitarbeiter vom Mobilen Impftrupp das Serum. Wie trotz mehrfacher Nachfragen bei verschiedenen Stellen erst am Dienstag bekannt wurde, sind inzwischen auch die Bewohner und Pflegekräfte des DRK-Seniorenheims Queidersbach geimpft.

Schnellstmöglich durchimpfen

Diese Woche folgen nun die Schwesterhäuser in Ramstein und Weilerbach sowie das Menno-Heim in Enkenbach-Alsenborn. Am kommenden Montag soll die Immunisierung der betagten Bevölkerung in Bruchmühlbach im „Haus Georg“ fortgesetzt werden. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist am 27. Januar das ASB-Seniorenzentrum in Otterberg an der Reihe. In der Konferenz habe der Leiter des Alten-, Pflege- und Übergangsheims Schernau mitgeteilt, dass auch er alle Unterlagen für die Impfung weitergeleitet habe und er in der kommenden Woche ebenfalls mit einem Impftermin rechne.

Landrat Leßmeister sagte den Heimleitungen bei dem Bemühen, alle Heime schnellstmöglich durchzuimpfen, seine Unterstützung zu.