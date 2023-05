Es ist ein Dauerbrenner in Otterbach: der Zustand der Otterstraße beziehungsweise der Landesstraße 389. Neben dieser Holperstrecke gibt es in der Lautertalgemeinde, wo die RHEINPFALZ am Mittwoch zu Gast ist, aber noch mehr Themen und Projekte, die angegangen werden müssen.

„Es gilt, noch viele Altlasten aufzuarbeiten – wir sind aber dran“, sagt Ortsbürgermeister Marco Reschke, der erst seit dem vergangenen Jahr im Amt ist. Vieles könne aber nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Letzteres gilt wohl auch für die Otterstraße, die Richtung Otterberg führt. Wobei der Spielraum der Gemeinde hier begrenzt ist: Es handelt sich eben um eine Landesstraße, für deren Ausbau der Landesbetrieb Mobilität zuständig ist. „Ich kann nicht viel mehr machen, als Schriftverkehr mit dem Landesbetrieb zu führen“, erläutert Reschke das, was er auch immer wieder den Otterbachern mit auf dem Weg gibt, die bei ihm wegen dieser Straße vorstellig werden.

Straße in „katastrophalem Zustand“

Und Beschwerden, dass dort immer noch nicht saniert wurde, die gibt es. Kein Wunder, meint auch der Ortsbürgermeister: „Die Straße befindet sich auf 250 Metern Länge in einem katastrophalen Zustand.“ Eigentlich hätte es schon längst mit dem Ausbau losgehen sollen, doch kam es dann zu Verzögerungen, unter anderem weil nicht alle Bauerlaubnisse der betroffenen Grundstückseigentümer eingeholt werden konnten. Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren, also ein förmliches Baurechtsverfahren, berichtet Reschke.

Und bis zum Ausbau? Wegen der Straßenschäden gilt auf der Strecke bereits Tempo 30. Doch viele Fahrer hielten sich nicht an dieses Limit, schildert der FWG-Mann. Ein Problem stellen insbesondere auch die vielen Lastwagen dar, die die Strecke nutzen, um Autobahnmaut zu sparen. In der jüngsten Sitzung sei im Ortsgemeinderat gerade diskutiert worden, ob es eine Möglichkeit geben könnte, den Schwerlastverkehr aus dem Ort draußen zu halten, berichtet Reschke. Er verweist auf das Neustadter Tal, das für diesen Verkehr gesperrt sei. Doch auch solche Optionen müssten natürlich mit dem Landesbetrieb Mobilität geklärt werden.

Apropos Otterstraße: Weitere Bauarbeiten sind dort auch noch zu erledigen. Die Gebäude mit den Hausnummern eins, drei und fünf sollen abgerissen werden. Parkplätze und pflegeleichtes Grün sollen dort künftig zu finden sein. Die Ausschreibung für die Abrissarbeiten soll noch diesen Monat rausgehen.

Neue Kindertagesstätte im Kirchtal

Weitere größere Projekte im Ort sind die Kindertagesstätten. „Ich hoffe, dass es noch in diesem Jahr losgeht mit den Arbeiten“, sagt Reschke zur katholischen Kita, wo die Küche und Sanitäranlagen erneuert werden müssen. Der Zuschussantrag sei gestellt. Eine neue Kita entsteht dagegen im Kirchtal, wo auch ein Neubaugebiet geplant ist. „Es wird 2024“, meint der Ortsbürgermeister über die Erschließung dieses Gebietes und auch den Kindertagesstätten-Neubau. Es sei nicht einfach gewesen, die Eigentumsverhältnisse dort zu klären. Doch nun sei man auf einem guten Weg, mit allen Grundstücksbesitzern eine Einigung erzielen zu können. Auch die Spielplätze im Ort sollen aufgewertet werden, für das Areal im Ottertal wird beispielsweise ein neues Gerät angeschafft. Im Kranichweg sollen dagegen auf einer Wiese erst einmal wieder Angebote geschaffen werden, unter anderem ist dort eine Schaukel vorgesehen.

Auch die ältere Generation hat man im Blick: Der Seniorennachmittag wurde wieder eingeführt und hat jetzt zum zweiten Mal stattgefunden. „Das wird sehr gut angenommen“, erzählt der Ortsbürgermeister. Um die 40 Senioren seien dabei gewesen.

Redaktion vor Ort

Am Mittwoch, 10. Mai, 16 bis 18 Uhr, macht die RHEINPFALZ mit ihrer Aktion „Redaktion vor Ort“ in Otterbach Station. Auf dem Mitfahrerparkplatz neben dem Bahnhof wollen wir mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ins Gespräch kommen. Dorothea Richter, Nils Klein und Sabrina Zeiter können Sie von Themen berichten, die Sie in Otterbach bewegen.