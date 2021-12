Zimtwaffeln, Vanillekipferl, Kokosmakronen, Christstollen und Lebkuchen ... Die Reihe der Leckereien, die die Konditoreien und Bäckereien zurzeit anbieten, ließe sich locker fortsetzen. Mit drei Backkünstlern in der Region hat sich die RHEINPFALZ unterhalten und nach ihren Spezialitäten gefragt.

Unter rund 20 Sorten Weihnachtsgebäck kann der Kunde bei der Konditorei Goldinger in Landstuhl wählen. Kurz vor Allerheiligen fangen Inhaber Paul Goldinger und seine Mitarbeiter an zu backen. „Zu Beginn machen wir Butter- und Spritzgebäck“, erzählt Goldinger. Im Laufe des Novembers kommen weitere Teilchen dazu. Er zählt unter anderem Kokos- und Haselnussmakronen auf. Die Nachfrage sei in dieser Zeit auf jeden Fall schon da. Sie steigere sich nochmals im Advent. Dann füllen Terrassengebäck, Zimtsterne, Zedernbrot und viele andere Sorten die Auslagen. Kurz vor Weihnachten verzeichnet das Café den größten Absatz. „Da gehen vor allem Lebkuchen über die Theke“, bekräftigt Goldinger. Beliebt seien die in Sternform.

Neben den Plätzchen und Makronen werden bei Goldingers gern Stollen gekauft. „Unsere Rezepte sind schon über 50 Jahre alt und schmecken den Leuten offensichtlich noch immer“, meint der Café-Betreiber lachend. Die Ingredienzien, die seine Stollen ganz besonders machen, will er natürlich nicht verraten. Auf jeden Fall würden nur „hochwertige Zutaten wie reine Butter“ verwendet. „Ersatzstoffe kommen mir nicht in den Teig.“ Es gibt Dresdner Stollen und Mandelstollen „für alle, die keine Rosinen oder kein Zitronat mögen oder vertragen“. Lediglich Marzipan und Mandeln bestimmten den Geschmack.

Stollen reist nach Mannheim

Für Goldingers Stollen nehmen die Kunden selbst längere Anfahrten in Kauf. So hat sich sogar ein Abnehmer aus Mannheim angekündigt. Mit dem Geschäft ist Goldinger zufrieden. Der vergangene Winter, als auch die Cafés schließen mussten, „war sehr schlimm“, bekennt er. Schließlich ist Advent und Weihnachten die umsatzstärkste Zeit im Jahr.

Neben Corona bereiten dem Queidersbacher Bäckermeister Hans Schmitt vor allem die höheren Liefer- und Rohstoffpreise Sorgen. Schließlich könne er die Preissteigerung nicht komplett an die Kunden weitergeben. Hinzu komme, dass die Industrieware in der Regel günstiger sei. „Doch wer gute Ware zu schätzen weiß, der kommt zu uns“, gibt sich Schmitt zuversichtlich.

Gewürzkuchen als der Renner schlechthin

Der Bäcker setzt ebenfalls auf „traditionelle Sorten“; 14 verschiedene hält er vor, darunter Klassiker wie Anisplätzchen, Terrassen, Spritzgebäck oder Zimtsterne. Als wirklichen Renner bezeichnet er „unsere Gewürzkuchen“. Das sind Sandkuchen mit unterschiedlichen Zutaten, Gewürzen, Kakao, Schokolade oder Marzipan. Nicht fehlen dürfen Nürnberger Lebkuchen, die er in drei Varianten herstellt. Ganz süße Süßschnäbel kommen bei den Pariser Ballen auf ihre Kosten. Schmitt spricht von einer besonderen Haselnusscreme, die mit Kuvertüre überzogen wird. Nur in der Vorweihnachtszeit fertigt er die Rum-Punsch-Granatsplitter. Schmitt backt auch die klassischen Stollen. Allerdings hat er festgestellt, dass vor allem jüngere Leute eher zu Stollen aus Hefe-Quark-Teig greifen. „Die sind nicht so schwer“, nennt er als Grund. Hochsaison herrscht in der Queidersbacher Bäckerei zwischen dem zweiten und vierten Advent. Nach Weihnachten gibt der Inhaber auf die übrig gebliebenen Plätzchen einen Nachlass. Schließlich muss Platz geschaffen werden für die Neujahrsbrezeln.

Obwohl er die bekannt-beliebten Plätzchenrezepte seines Urgroßvaters in der Schublade hat, geht Willi Sander, Geschäftsinhaber des seit 125 Jahren bestehenden Sanders Café in Landstuhl, andere Wege. Gezielt das jüngere und amerikanische Publikum spricht er mit weihnachtlich dekorierten Cupcakes an. Da stehen Schneemänner, Tannenzapfen oder Rentiere zur Auswahl. Dazu serviert er die passenden Getränke wie Vanillekipferl- oder Zimtstern-Latte-Macchiato. Zu Tee oder Kaffee schmeckten indes auch Zimt- oder Beerenschnecken sowie Lebkuchen. Das alles werde sehr gern gekauft und bestellt.

Wert legt Sander auf eine „weihnachtliche Atmosphäre“ in seinem Café. Auch die Schaufenster seien entsprechend dekoriert. „Die Leute heute kaufen anders“, findet er. „Sie achten bewusster auf das, was sie mitnehmen. Gern verbinden sie außerdem das Schöne mit Erinnerungen an früher. Und diesem Anspruch versuchen wir, gerecht zu werden.“