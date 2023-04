Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen in Mackenbach, Reichenbach-Steegen und Rodenbach läuft künftig unter neuer Regie. Dadurch gibt es auch Änderungen bei den Elternbeiträgen. Was ist vorgesehen?

Da der vierjährige Vertrag mit dem bisherigen Anbieter ausläuft, der offenbar auch nicht das eigentlich gewünschte Konzept eins zu eins erfüllen konnte, musste letztlich die