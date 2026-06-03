Diebe haben auf einem Firmengelände in der Lindbergh-Allee in Sembach Fahrtenschreiber aus mehreren Lastwagen gestohlen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

In der Nacht zum Dienstag schlugen demnach Unbekannte auf demselben Gelände erneut zu. Sie stahlen wieder einen Fahrtenschreiber und beschädigten zudem ein Auto. Die Polizei sicherte Spuren. Ob beide Taten zusammenhängen, ist unklar.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges bemerkt haben, sollen sich bei der Polizei Kaiserslautern melden, Telefon 0631 369 13312.