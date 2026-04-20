Einbrecher haben es auf Gold- und Silberschmuck abgesehen und sich in der Nogatstraße in Enkenbach-Alsenborn Zugang zu einem Wohnhaus verschafft. Dies geht aus einer Polizeimeldung hervor. Demnach durchsuchten Unbekannte die Räume und stahlen diverse Schmuckstücke sowie weitere Wertgegenstände. Den Schaden beziffern die Beamten auf einen unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen können sich unter Telefon 0631 369-13312 bei der Kripo Kaiserslautern melden.