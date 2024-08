Zwei Jahre ist es her, dass die Verbandsgemeinde Weilerbach ihre erste Kulturnacht ausgerichtet hat. Nun steht die zweite Auflage bevor. Wie liefen die Vorbereitungen und was ist diesmal geplant?

„Zeigen, was Kunst und Kultur auf dem Land zu bieten hat“, das soll die Kulturnacht, wie Volker Halfmann sagt. Der Tourismusbeauftragte der Verbandsgemeinde Weilerbach zeichnet sich für die Organisation verantwortlich. Am Samstag, 24. August, findet also die zweite Kulturnacht statt. Von 17 bis 23 Uhr gibt es in Mackenbach und Schwedelbach von Lesungen bis zu Konzerten viel zu erleben.

„Die Kulturnacht ist eine neue Mischung. Es ist die Museumsnacht, aber erweitert auf ausstellende kreative Künstler aus der Verbandsgemeinde und der Region Westpfalz“, berichtet Halfmann. 2016 wurde die Museumsnacht erstmals in der Verbandsgemeinde ausgerichtet, um das Angebot hiesiger Museen für Bewohner attraktiver zu machen. Anlässlich des 50. Jubiläums der Verbandsgemeinde Weilerbach wurde im Jahr 2022 die Kulturnacht ins Leben gerufen, die damals aber noch in sieben der acht Ortsgemeinden stattfand. Danach wurde überlegt, das Ganze etwas zu verändern, nur in einigen Gemeinden etwas anzubieten – auch um die Wege kürzer zu halten.

Diesmal in Mackenbach und Schwedelbach

Für dieses Jahr haben sich die Ortsbürgermeister Schwedelbachs und Mackenbachs bereiterklärt, die Kulturnacht in ihren Gemeinden auszurichten. Damit Besucher kein „Problem mit dem Rumfahren“ haben, seien drei Shuttle-Busse in den beiden Orten unterwegs, um sie zu den verschiedenen Programmpunkten zu bringen. Einen Fahrplan gibt es nicht, sondern Fahrten nach Bedarf. Die Busse können von den Veranstaltungsörtlichkeiten aus kontaktiert werden.

„Ich freue mich auf die Veranstaltung. Diese Vielfalt des Programms – da gibt’s für jeden etwas“, betont der Tourismusbeauftragte. Mit der Planung hat er Ende des vergangenen Jahres angefangen, was „relativ unkompliziert“ verlaufen sei. Nun stehen die Programmpunkte fest. Während in Schwedelbach das Bürgerhaus der Ort des Geschehens ist, gibt es in Mackenbach mehrere Veranstaltungsorte: Das Café Maronoro, die protestantische Kirche, der Saal Kaiser, das Atelier Rösler und das Westpfälzer Musikantenmuseum.

Sind Dick und Doof gar nicht dick und doof?

Für Musik sorgen das Modern Swing Quartett um 21 Uhr in Schwedelbach und das Duo Double L ab 18 Uhr in Mackenbach im Saal Kaiser. Lesungen finden in beiden Orten statt. Für Kinder gibt es eine um 17.30 Uhr in Mackenbach. Mit dabei ist RHEINPFALZ-Kulturredakteur Rainer Dick, der schon mehrere Bücher über die beiden Komiker Stan Laurel und Oliver Hardy veröffentlicht hat. Das Thema seiner Lesung ab 18.15 Uhr im Maronoro: „Laurel und Hardy sind nicht dick und doof“. Fotograf Reiner Voß präsentiert im Saal Kaiser seine „Klimawandel“-Bilder. Um 17.15 Uhr hält er den Einführungsvortrag zur Ausstellung. Für seine Arbeit erhielt Voß im vergangenen Jahr den Medienpreis des Bezirksverbandes Pfalz. Bei Alexandra Rösler kann Kunst aus Keramik und Metall begutachtet werden. Open-Air-Kino mit einem Film über die Wandermusikanten und eine Taizé-Lichternacht werden ebenfalls geboten. Das Weilerbacher Reinhard-Blauth-Museum ist mit einer landwirtschaftlichen Ausstellung zu Gast, das Rhönradmuseum Reichenbach-Steegen ist mit dabei – um nur einiges zu nennen. Die offizielle Eröffnung der Kulturnacht findet um 17 Uhr in Mackenbach im Saal Kaiser statt.

Was sind die Höhepunkte? „Dem einen gefällt das und dem anderen das“, weswegen sich jeder selbst ein Bild machen müsse, meint Halfmann. „Es lohnt sich, jede Örtlichkeit mal zu besuchen. Gäste von nah und fern sind dazu eingeladen, uns zu besuchen“, betont der Organisator. Bei der „bunten Mischung“, wie Halfmann das Programm charakterisiert, werde es so gut wie überall Bewirtung geben. Denn: Etwas Kleines zu essen und zu trinken gehöre auch dazu.

Infos

Weitere Infos und das gesamte Programm können über die Internetseite der Verbandsgemeinde Weilerbach eingeholt werden, auf www.weilerbach.de.