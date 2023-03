Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen zur Entwicklung eines Nutzungskonzepts für das Raiffeisengebäude traf der Rat in seiner Sitzung am Dienstagabend. In einer Art Zwickmühle zwischen Termindruck und nicht förderfähigen Planungsvarianten entschied sich das Gremium mit elf Ja- und vier Neinstimmen dafür, den bisherigen Förderantrag „zurückzugeben“. Ein Neuanfang soll in Zusammenarbeit mit Bürgern und Vereinen erfolgen.

Die Diskussion über die zukünftige Nutzung des Gebäudekomplexes mit dem markanten Turm gibt es schon ziemlich lange. Die Lage sei jetzt so, dass „von