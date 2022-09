Das Wetter in der Region: Der Herbst hat uns zunächst gut im Griff. Über das verlängerte Wochenende bleiben die Wolken deutlich in der Überzahl, und es muss vor allem am Samstag mit häufigen und teils stärkeren Regenfällen gerechnet werden. Einen Silberstreif am Horizont scheint sich aber nach dem Feiertag aufzutun.

Das mitteleuropäische Tiefdruckgebiet mit den herbstlichen Kühlschranktemperaturen füllt sich auf. Nach schwachem Zwischenhocheinfluss greifen am Samstag die Ausläufer eines kräftigen Tiefs bei Island auf Mitteleuropa über und leiten eine neue unbeständige Wetterperiode für unsere Region ein. Vom Atlantik her gelangt dann aber wieder etwas mildere Luft nach Südwestdeutschland. Erst im Laufe der nächsten Woche könnte ein sich aufbauendes Hochdruckgebiet eine Wetterbesserung bewirken. Dies ist allerdings noch nicht sicher.

Donnerstag: Nach frischem Start in den Tag mit Temperaturen zwischen vier und sieben Grad wechseln sich kurze Aufheiterungen mit dichterer Bewölkung ab. Teilweise können die Haufenwolken auch mal dunkler und bedrohlicher werden und lokal leichtere Schauer produzieren. Ansonsten bleibt es bei eher frischen Höchsttemperaturen von zwölf bis 15 Grad trocken. Das Regenrisiko liegt zwischen 30 und 40 Prozent. Die Sonnenscheindauer beträgt etwa drei bis vier Stunden.

Freitag: Nach einer weiteren kühlen Herbstnacht mit Tiefstwerten zwischen vier und acht Grad sowie örtlichen Nebelfeldern gibt es heute eine meist freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Einzelne schwache Schauer sollten die Ausnahme bilden. Die Tagestemperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad an, bleiben aber noch leicht unter den langjährigen Durchschnittswerten. Das Regenrisiko liegt mit 20 bis 30 Prozent verhältnismäßig niedrig. Die Sonne dürfte uns etwa sieben bis acht Stunden beglücken.

Samstag: Bereits zu Tagesbeginn ziehen mit auffrischendem Südwestwind kompakte Regenwolken auf. Nach Abzug des Regengebietes stellt sich am Nachmittag und Abend ein Übergang aus kurzen sonnigen Phasen und dickeren Schauerwolken ein. Vereinzelt kann es dabei auch mal blitzen und donnern. Die Temperaturen gehen tagsüber wieder nach unten und erreichen höchstens elf bis 14 Grad, nachts wird es jedoch milder. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt auf über 90 Prozent an. Die Sonne lässt sich kaum länger als eine Stunde blicken.

Sonntag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen am Nachmittag dominieren die Wolken. Gelegentlich fällt etwas Regen oder es gehen kleinere Schauer nieder. Der Wind bleibt spürbar und hält die Temperaturen mit Höchstwerten von zwölf bis 15 Grad auf Sparflamme. Die Regenwahrscheinlichkeit pendelt zwischen 50 und 70 Prozent. Die Sonnenscheindauer liegt in der Regel unter zwei Stunden.

Montag: Am Tag der Deutschen Einheit bleiben die Wolken deutlich in der Überzahl und lassen es ab und zu auch noch tröpfeln. Nur selten mogelt sich die Sonne mal für einige Zeit hervor. Somit werden höchstens 13 bis 16 Grad gemessen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit bewegt sich zwischen 30 und 45 Prozent. Die Sonnenscheindauer erreicht maximal ein bis zwei Stunden.

Weiterer Trend: Im Laufe der Woche scheint es wieder freundlicher zu werden. Nach Auflösung von Frühnebelfeldern strahlt für längere Zeit die Oktobersonne vom Himmel und lässt die Temperaturen voraussichtlich auf über 20 Grad klettern.