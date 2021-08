In einigen Ortsgemeinden ist die Entscheidung bereits gefallen, in anderen steht sie noch aus: Wie sieht es in diesem Jahr mit den beliebten Advents- und Weihnachtsmärkten aus? Können diese angesichts steigender Infektionszahlen stattfinden? Und wenn ja, mit welchem Konzept? Und würde sich der Aufwand für die Vereine dann überhaupt noch lohnen? Die Vorstellung, dass die beliebten Treffen im Ort, die etwas Stimmung in die oft hektische Vorweihnachtszeit bringen, diesmal ausfallen, dürfte vielen weh tun. Und auch die Vereine und Aussteller schmerzen die fehlenden Einnahmen durch den Verkauf von Kunsthandwerk, Bratwurst und Co.

Doch hat es sich in den vergangenen Wochen gezeigt: (Private) Feiern und Zusammenkünfte sind vor allem ein Treiber der Pandemie. Budenzauber und Lichterglanz gehören zum Weihnachtsmarkt – ebenso wie Glühwein und drangvolle Enge. Wo Alkohol fließt und die Menschen nahe zusammenstehen, hat das Virus leichtes Spiel. Auch wenn die Märkte an der frischen Luft stattfinden und sich das Risiko einer Ansteckung durch ein ausgeklügeltes Hygienekonzept möglicherweise reduzieren ließe, eine Frage dürfte den Verantwortlichen bei der Abwägung besonders schwer im Magen liegen: Wer möchte die Verantwortung übernehmen, sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass der Weihnachtsmarkt im Ort ein Superspreader-Ereignis gewesen ist?

Der Entschluss, die Märkte abzusagen, ist in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach und in Queidersbach bereits gefallen. Auch in Bruchmühlbach, Martinshöhe und Lambsborn wird in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt stattfinden. In Miesau soll bei der nächsten Vereinsring-Sitzung Anfang November ein Entschluss gefasst werden. In Otterberg wird derzeit nach Lösungen gesucht, den Markt dezentral mit einem anderen Konzept zu organisieren. Denn eines ist klar – das hat Otterbergs Stadtbürgermeisterin Martina Stein (SPD) deutlich herausgestellt – in der Form, wie das Ereignis in den vergangenen Jahren gefeiert wurde, kann es diesmal nicht über die Bühne gehen.

Altersgrenzen bei der Freiwilligen Feuerwehr

Die freiwilligen Feuerwehren im Kreis Kaiserslautern sind im Großen und Ganzen personell gut aufgestellt und haben derzeit keine Nachwuchssorgen. Dies impliziert zumindest eine Umfrage der RHEINPFALZ, die gefragt hatte, was die Wehrleiter zu einem neuen Gesetzentwurf der Landesregierung sagen: Danach sollen die freiwilligen Wehrleute auch im höheren Alter zum Einsatz kommen. Bisher ist mit 63 Jahren Schluss. Nach dem neuen Gesetzentwurf dürften die Helfer dann noch bis zu ihrem 67. Lebensjahr an Einsätzen teilnehmen. Doch wie realistisch ist das, wenn Berufsfeuerwehrleute bereits mit 60 Jahren aufhören dürfen? Ihren älteren Kameraden körperlich anstrengende Einsätzen zuzumuten, dafür sehen die Wehren im Kreis glücklicherweise keinen Bedarf. Es gibt zurzeit anscheinend genug jungen Nachwuchs. Das heißt nicht, dass die Älteren jetzt nicht mehr gebraucht werden. Ihre Erfahrung ist vor allem in der Ausbildung des Nachwuchses gefragt!