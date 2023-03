„Schauspiel, Theater und Lesungen fehlen uns noch. Musik haben wir reichlich im Programm“, beantwortet SpoKK-Beisitzer Alexander Roth die Frage nach dem Planungsstand der Kulturtage 2023. Frühzeitig hat die Sport-, Kunst- und Kulturgemeinschaft (SpoKK) Enkenbach-Alsenborn mit ihren Vorbereitungen begonnen.

Von Freitag, 27. Oktober, bis Sonntag, 26. November, sollen die zwölften Enkenbach-Alsenborner Kulturtage stattfinden. Eingeladen sind alle Kunstinteressierten, Kunstschaffenden, Vereine, Musikgruppen, Ensembles und andere. Seit 2001 haben sich die Veranstaltungen im zweijährigen Turnus in der Szene etabliert. „Schon vor dem ersten Aufruf um Beteiligung lagen etliche Bewerbungen vor“, zeigt sich Roth zufrieden. An unterschiedlichen Veranstaltungsstätten in der Ortsgemeinde sollen sich bei rund 20 Veranstaltungsterminen lokale Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturschaffende dem regionalen Publikum präsentieren.

Von Pop-Rock-Konzert bis Musik-Theater

Etwa zwölf Veranstaltungen konnten schon in Planung gehen. „Vom Pop-Rock-Konzert über den Jugendtag des SpoKK (Youth-Art-Projekt) bis hin zum Musik-Theater sind Beiträge vorgesehen. Projekte aus den Bereichen Bildende Kunst sowie Schauspiel und ähnlichem werden gerne noch aufgenommen“, wirbt Roth für das Ereignis. Als Ortsbeigeordneter ist er seit Jahren in die gemeindliche Planung und Organisation eingebunden. „Das Management der Kulturtage trägt bereits zum dritten Mal der Kulturverein SpoKK mit der ersten Vorsitzenden Sabine Heinlein und Michael Gärtner als zweitem Vorsitzenden“, sagt Roth und ist froh über diese Hilfe und Entlastung. Anmeldungen zur Mitwirkung oder Angebote zur Unterstützung der Kulturtage können per E-Mail an alexander.roth@enkenbach-alsenborn.de eingereicht werden.