Seit 50 Jahren gibt es nun schon die Verbandsgemeinde Landstuhl. Das Jubiläum wurde am Freitagabend mit allerlei Gästen in der Stadthalle gefeiert. In einem Punkt waren sich dabei fast alle einig.

Ursprünglich habe die rheinland-pfälzische Landesregierung die neuen Verbandsgemeinden nur als Übergangslösung gesehen. Das damalige Ziel seien Großgemeinden gewesen, was sich aber in etlichen anderen Bundesländern bis dato als weniger positiv erwiesen habe. Heute könne man konstatieren, dass sich die damals gegründeten Gebietskörperschaften als Erfolgsmodell erwiesen hätten: Diese Meinung vertraten nahezu alle Redner der Festveranstaltung, die aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Verbandsgemeinde Landstuhl am Freitag in der Stadthalle stattfand.

Vor rund 150 geladenen Gästen aus Politik und Verwaltung eröffnete Bürgermeister Peter Degenhardt den Reigen der Festredner. Es sei nichts langlebiger als ein gutes Provisorium, was sich gerade bei den beiden alten Verbandsgemeinden Kaiserslautern-Süd und Landstuhl gezeigt habe, meinte Degenhardt. In den beiden seit 2019 zu einem Gebilde zusammengeschlossenen Verbandsgemeinden habe stets politische Kontinuität vorgeherrscht, denn in der langen Zeit ihres Bestehens standen in Kaiserslautern-Süd nur drei und in Landstuhl nur vier Bürgermeister an der Verwaltungsspitze. Zum Vergleich gab der Verwaltungschef schmunzelnd zur Kenntnis, dass der 1. FC Kaiserslautern in dieser Zeit 45 Trainer beschäftigt hatte.

Ein Feuerwehrauto, das zu groß ist

Auch Degenhardt ging in seiner Rede auf die beiden ursprünglich im Gespräch gewesenen Alternativen Großgemeinden oder Verbandsgemeinden ein. Bei den Verbandsgemeinden hätten die einzelnen Orte im Gegensatz zur Großgemeinde ihre rechtliche Selbstständigkeit und ihre weitgehenden Selbstverwaltungsbefugnisse nicht aufgeben müssen. Große und kostenintensive Aufgaben wie die immer qualifiziertere Verwaltung, die Wasserversorgung und Entsorgung, die Trägerschaft von Schulen, Freibädern und Feuerwehr bis hin zur Tourismus- und Wirtschaftsförderung seien von der Verbandsgemeinde übernommen worden. „Die Verbandsgemeinde Landstuhl ist längst mehr als ein mittelständisches Unternehmen“, lautete Degenhardts Fazit. Bei dieser Gelegenheit hob der Verwaltungschef auch die Bedeutung der Mandatsträger in den kommunalen Gremien hervor. Dabei begrüßte er mit Hans Bader, Hans Schlichting und Gerhard Wilking drei Männer der ersten Stunde und überreichte ihnen das Glaswappen der neuen VG Landstuhl. Bei der Feier mit dabei war auch Bürgermeister Ralf Steinbrück aus Schöneiche bei Berlin, der Partnergemeinde der VG Kaiserslautern-Süd.

Von den Problemen bei der Gründung seiner VG Kaiserslautern-Süd über ein neues Feuerwehrauto, das nicht durch die Halleneinfahrt passte, bis hin zum angedrohten Einkaufsverbot in Bann, das für ihn drei Jahre dauern und für Alois Schmitt, den früheren Kreisbeigeordneten und Queidersbacher Ortsbürgermeister, zwei Jahre dauern sollte: Der frühere Bürgermeister Uwe Unnold hatte einige Anekdoten parat.

„Erfolgreiche Fusion“

Mit seiner Einführung habe man zum ersten Mal einen Bürgermeister gehabt, der dieses Amt in Personalunion ausgeübt habe, berichtete dagegen Klaus Grumer, der damals auch als Landstuhler Stadtbürgermeister fungierte. Das sei anfangs bei einzelnen Gemeinden auf Skepsis gestoßen, hatte man doch die Befürchtung, dass die Sickingenstadt bevorzugt behandelt werden könnte. Diese Skepsis sei aber bald verschwunden, fand der frühere Bürgermeister. Denn er habe alle Gemeinden gleich behandelt, sei dies nun beispielsweise beim Ausbau der Feuerwehrstützpunkte oder auch dem Ausbau der Wasserversorgung in allen Orten gewesen.

Sozusagen Zeitzeugen traten schließlich der mit 44 Jahren Amtszeit dienstälteste Ortsbürgermeister Walter Altherr aus Mittelbrunn und der ehemalige Beigeordnete von Kaiserslautern-Süd, Gerhard Müller, ans Rednerpult, bevor Landrat Ralf Leßmeister zum Abschluss die Glückwünsche des Kreises Kaiserslautern überbrachte. Man könne rückwirkend feststellen, dass der 2019 erfolgte freiwillige Zusammenschluss beider Verbandsgemeinden absolut geräuschlos und erfolgreich gewesen sei, was nicht bei allen Fusionen in der Vergangenheit der Fall gewesen sei, hob Leßmeister hervor.

Eine Fotoausstellung mit Bildern aus der Geschichte beider Verbandsgemeinden, die bis 10. Oktober nun auch im Rathaus zu sehen ist, rundete die von einem neunköpfigen Bläserensemble der Kolpingkapelle Kindsbach umrahmte Jubiläumsfeier ab.