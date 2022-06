Die Steuern werden in Oberarnbach nicht erhöht. „Die Leute sind zurzeit genug belastet durch Preiserhöhungen“, betonte Ortsbürgermeister Rainer Klein (CDU) im Nachgang zur jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats.

Hauptsächlich ging es um den Hebesatz für die Grundsteuer B. Dieser ist aktuell auf 450 Prozent festgelegt. Der Nivellierungssatz für diese Steuer liegt jedoch bei 465 Prozent. Die Verwaltung empfahl daher, zumindest die Grundsteuer B um 15 Prozentpunkte zu erhöhen. Allerdings solle die Gemeinde auch über eine Anpassung der weiteren Steuerhebesätze an die Nivellierungssätze nachdenken. Denn was die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage angehe, werde Oberarnbach so behandelt, als gälten die höheren Hebesätze. Daraus ergäben sich finanzielle Nachteile für die Gemeinde. Trotzdem lehnte der Rat eine Erhöhung ab. Die Hebesätze bleiben somit bei den Grundsteuern A und B bei je 450 Prozent, bei der Gewerbesteuer gelten weiterhin 400 Prozent.