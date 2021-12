Die Steuern für das Jahr 2022 werden nicht erhöht. Das hat der Ortsgemeinderat trotz anders lautendem Vorschlag der Verbandsgemeindeverwaltung und Ortsbürgermeisterin Kathleen Hielscher sowie der Mahnung der Kommunalaufsicht beschlossen.

Die Kommunalaufsicht hatte in den vergangenen Jahren sowie für das laufende Jahr Rechtsbedenken wegen des nicht ausgeglichenen Haushalts bei der Haushaltsgenehmigung ausgesprochen. Alle Einnahmemöglichkeiten sollen ausgeschöpft werden – also auch die Steuern –, mahnt die Kreisverwaltung immer wieder an. Dies betonen sowohl die Ortsbürgermeisterin als auch die Verwaltung.

Insbesondere habe die Kreisverwaltung angeführt, dass die Anhebung der Realsteuerhebesätze um 30 Prozentpunkte ein Schritt zur Verbesserung der Ertragssituation sein kann – und somit das Defizit im Haushalt verringert werden könnte. Die Aufsichtsbehörde hält sogar eine Festsetzung der Hebesätze über den Nivellierungssätzen für denkbar. Hierbei würde das Steueraufkommen, das über den festgesetzten Nivellierungssätzen liegt, zu 100 Prozent bei der Gemeinde verbleiben, weil hiervon keine Umlagen an Landkreis und Verbandsgemeinde zu leisten wären.

Deutliche Entscheidung

Trotz alldem wurde eine Steuererhöhung ohne die Stimme der Ortsbürgermeisterin vom Rat abgelehnt. Damit bleibt die Grundsteuer A bei 370, die Grundsteuer B und Gewerbesteuer bei je 430 Prozent. Die Hundebesitzer müssen für den ersten Hund 48 Euro zahlen, für den zweiten 60 und für jeden weiteren 84 Euro. Der Steuersatz für Kampfhunde beträgt 300 Euro. Der Feld- und Waldwegebeitrag blieb bei acht Euro pro Hektar.

Noch im Rat

Der Gemeinderat ist nicht einverstanden mit der Vergabe des Winterdienstes. Diesen hatte die Ortsbürgermeisterin per Eilentscheidung an eine Firma aus Weilerbach vergeben. Der Auftrag beinhaltete auch die Hausmeistertätigkeiten an Bürgerhaus und Kindertagesstätte sowie die Gehwegreinigung von Gemeindeflächen. Die Auftragserteilung hätte nicht in einer Eilentscheidung getroffen werden müssen, meint der Rat. Hielscher hielt dies bei der damaligen Witterung jedoch für erforderlich. Die Beigeordneten verweigerten ihr Einvernehmen zur Eilentscheidung.