Keine Steuererhöhungen gibt es in der Stadt Ramstein-Miesenbach, dass beschloss der Stadtrat einstimmig am Donnerstagabend in seiner Online-Sitzung.

Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) erläuterte, dass die Steuern im Jahr 2017 zum bisher letzten Mal erhöht wurden. Die Stadt liege mit ihren Hebesätzen leicht über den vom Land vorgegebenen Nivellierungssätzen. Für den Differenzbetrag, der über den Sätzen liegt, müsse die Stadt keine Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zahlen. Dennoch würden der Stadt von 100 Euro Einnahmen nur 18 Euro für ihre Aufgaben übrig bleiben. Alleine an Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde zahle Ramstein-Miesenbach weit über acht Millionen Euro jährlich. Der Rechnungshof habe der Stadt vorgeschlagen, die Steuerhebesätze zu erhöhen.

Finanziell steht die Stadt gut da

Aufgrund der überaus guten finanziellen Situation der Stadt liege keine Notwendigkeit vor, die Steuern zu erhöhen, meint hingegen Hechler. In diesem Zusammenhang gab er bekannt, dass die Stadt zurzeit einen positiven Kassenbestand von 4,2 Millionen Euro hat. Der Rat entschied, die Grundsteuer A bei 320 Prozent, die Grundsteuer B bei 390 Prozent und die Gewerbesteuer bei 380 Prozent zu belassen. Die Hundesteuer bleibt ebenfalls unverändert. Für den ersten Hund beträgt sie 33, für den zweiten 48 und für jeden weiteren 66 Euro. Die Halter eines gefährlichen Hundes bezahlen 222 Euro. Der Feld- und Waldwegebeitrag bleibt bei 12,50 Euro pro Hektar.

Auch bei den Stadtwerken sei die Lage sehr gut. So müsse das E-Werk den Strompreis für 2022 nur um 0,8 Cent anheben – und man rechne damit, dass für 2023 der Strompreis sogar um zwei bis drei Cent gesenkt werden kann.