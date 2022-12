Ab dem neuen Jahr werden in Steinwenden höhere Grund- und Gewerbesteuern erhoben. Das hat der Ortsgemeinderat einstimmig beschlossen.

Die Grundsteuer A wird von 320 auf 350 Prozent angehoben. Die Grundsteuer B steigt von 390 auf 470 Prozent. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt zukünftig 400 statt 380 Prozent. Für Hauseigentümer liege die Erhöhung bei einem durchschnittlichen Wohnungseigentum zwischen 20 und 80 Euro jährlich, teilte Ortsbürgermeister Matthias Huber (CDU) mit. Er begründete die Erhöhung so: „Wir sehen uns einem sanften Druck ausgesetzt.“ Die Gemeinde habe im Jahr 2016 letztmals die Realsteuersätze erhöht. Bisher lag Steinwenden über den vom Land vorgegebenen Nivellierungssätzen. Ab 2023 gelten jedoch neue: 345 Prozent für die Grundsteuer A, 465 Prozent für die Grundsteuer B und 380 Prozent für die Gewerbesteuer. Da die Hebesätze in Steinwenden unter diesen Vorgaben liegen, würde sich das bei der Berechnung der Umlagen an Verbandsgemeinde und Kreis negativ auswirken. Hier werden nämlich die vorgegebenen Nivellierungssätze zugrunde gelegt. Demnach würden der Gemeinde mehr Einnahmen angerechnet, als tatsächlich vorhanden, erläuterte Huber.

FWG sieht sich zur Erhöhung gezwungen

Die FWG sieht sich zur Steuererhöhung gezwungen. Dies sei nicht im Sinne der Bürger. Es sei traurig, dass die Gemeinde einerseits gut wirtschaftet und andererseits deswegen weniger Zuschüsse bekommt und die Bürger noch mehr belastet werden. Ralf Guckenbiehl (CDU) hält die Erhöhung für sehr ungeschickt zum jetzigen Zeitpunkt. In zwei Jahren müsse man sich nach der Steuerreform nochmals mit dem Thema Steuerhebesätze befassen. Er stimmte der FWG zu, dass die Gemeinde gut gewirtschaftet hat und dafür bestraft wird. Die SPD sprach ebenfalls die Situation an, sieht jedoch das neue Landesfinanzausgleichsgesetz als gut an.