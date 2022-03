Die Gemeinde Kollweiler will in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 132.500 Euro tätigen und kann das mit der Entnahme aus den Rücklagen finanzieren. Wie der Haushalt für dieses Jahr zeigt, ist der Kassenbestand zu Jahresbeginn knapp über 400.000 Euro im Plus.

Wie Ortsbürgermeister Ralf Heinz (SPD) bekanntgab, schließt der Ergebnishaushalt mit einem Verlust von 119.891 Euro ab. Erträgen von 835.031 Euro stehen Aufwendungen von 954.922 Euro gegenüber. Der Finanzhaushalt weist ein Minus von 68.622 Euro aus. Der Ergebnishaushalt sei in diesem Jahr maßgeblich von besonderen Unterhaltungsaufwendungen geprägt, meinte Heinz.

194.000 Euro sind für die Bewirtschaftung eingeplant. Besonders zu Buche schlagen bei den Aufwendungen auch die Umlagen. An die Verbandsgemeinde sind 203.000 Euro zu zahlen, an den Kreis 226.000 Euro und an den Kindergarten-Zweckverband 46.000 Euro. Für die Jahre 2017 und 2019 erhalte die Gemeinde 15.700 Euro an zu viel gezahlter Kreisumlage zurück, führte der Ortsbürgermeister aus. An Personalkosten fallen in Kollweiler 59.000 Euro an. Auch die bilanziellen Aufwendungen tragen zu dem negativen Haushalt bei. Die Abschreibungen betragen 185.000 Euro, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 134.000 Euro gegenüberstehen. Die Ausgaben werden überwiegend durch die Steuereinnahmen finanziert.

„Guter Haushalt“

Wie Hans Jürgen Biet, Finanzbereichsleiter der Verbandsgemeindeverwaltung, ausführte, werden die Haushalte in den Folgejahren nicht ausgeglichen sein. Laut Kommunalaufsicht dürften die Haushalte jedoch zukünftig kein Minus mehr schreiben. Die Gemeinde müsse sich auch damit abfinden, die Realsteuern für die Zukunft um 100 Prozent zu erhöhen. Sein Resümee: „Der Haushalt ist gut.“ Aber bei aller Euphorie: Die Luft werde künftig dünner, und der Gürtel müsse auch in Kollweiler enger geschnallt werden.

Beigeordneter Uwe Göttel (FWG) bemerkte, dass 80 Prozent der Einnahmen der Gemeinde für die Umlagen draufgingen, so dass ihr nur noch 20 Prozent für die Bewältigung ihrer Aufgaben blieben. „Es wird aber weitergehen.“ Heinz sah es genauso: „Wir werden vernünftig haushalten, dann geht es auch. Es muss geprüft werden, wie wir was machen.“ Dabei denke er an die machbaren Eigenleistungen, die in Kollweiler immer großgeschrieben worden seien.

Der Gemeinderat beschloss den Etat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig.