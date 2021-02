Kamen in den vergangenen Jahren die Storchenpaare getrennt zurück in die heimischen Nester, sind in diesem Jahr viele Paare gleichzeitig eingetroffen. Das ist ungewöhnlich. Auch die übliche Nestreinigung und -renovierung wird bis jetzt vernachlässigt. Viele der Heimkehrer sind noch damit beschäftigt, sich auf den Wiesen die auf der Reise verlorenen Pfunde wieder anzufuttern.

In Erzenhausen sind beide Störche wieder da. Mitte Februar wurden sie zum ersten Mal beobachtet. Wie Hermann Kress sagt, seien die beiden jetzt dabei, ihre auf dem langen Rückflug verloren gegangenen Reserven wieder aufzufüllen. „Den ganzen Tag sind die zwei in den Wiesen und fressen.“ Am Nest werde noch nicht viel gearbeitet.

Adam und Eva heißen die Störche in Elschbach und auch sie sind wieder im Nest auf dem Grundstück von Dieter Krück. „Sie sind auch in diesem Jahr nicht gleichzeitig zurückgekommen. Das Weibchen kam 14 Tage später als das Männchen.“ Krück berichtet, sie seien trotz des starken Frostes fit. Für die Renovierungsarbeiten an ihrem Nest nähme sich das Storchenpaar dieses Jahr Zeit.

Fünf Störche kämpfen um ein Nest

Aus dem Steinwendener Ortsteil Obermohr konnte Ortsbürgermeister Matthias Huber vermelden, dass seit Samstag beide Störche eingetroffen sind. Es scheine so, als hätten sie ihr Heim aus dem vergangenen Jahr angenommen. Die Hauptaufgabe der zwei sei jetzt, sich erstmal in den Wiesen zwischen Steinwenden und Obermohr satt zu fressen, wo sie auch mit den Störchen aus Weltersbach zu sehen sind. Im Ortsteil Weltersbach kennt man kein Warten auf die Störche, dort überwintert das Storchenpaar schon jahrelang auf dem Grundstück der Familie Krajewski. Deshalb gebe es auch nicht viel zu berichten, so Ursula Krajewski. Der Ablauf sei jedes Jahr gleich.

In Katzenbach hat sich das Warten gelohnt. Beide Störche sind wieder zurück, berichtet Inge Schöne. Allerdings wurde hier um das Nest gekämpft. Zeitweise wären fünf Störche da gewesen, die das Nest als ihres ansahen. Letztendlich haben sich jedoch die zwei Katzenbacher Störche durchgesetzt. Sie sind tagsüber im Nest, abends – wenn es kühler wird – würden sie wegfliegen.

Auch sie renovieren ihr Zuhause noch nicht so wie gewohnt. Sie ziehen es ebenfalls vor, auf den Wiesen oder im Bruch Futter zu suchen.

Das Kirchendach ist wieder beliebt

Die Mackenbacher können sich ebenfalls freuen. Ein Storchenpaar ist vergangene Woche ins Musikantendorf zurückgekehrt. Ob es jedoch die Kirchenstörche sind, die 2020 im Ort auf der Kirche im Nest saßen, ist noch ungewiss, da die Mackenbacher Störche nicht beringt sind. Nicht nur auf der Straßenlaterne am Reichswaldbrunnen konnte man das Federvieh beobachten, sondern auch zusammen im Nest auf der Kirche.

Bislang nur ein Storch ist auf dem Samuelshof in Weilerbach angekommen. In Miesau wird seit vergangener Woche auch wieder ein Paar im Nest auf dem Strommast gesichtet.