Im westlichen Landkreis ist es still in den Storchennestern geworden. Bis auf die Störche in Weltersbach sind alle weggeflogen in ihre Winterquartiere. Vereinzelt landet der eine oder andere Storch noch für eine Übernachtung im Nest.

Von Mitte bis Ende August versammeln sich in der Regel die Störche in einer größeren Anzahl und ziehen dann zusammen in Richtung Süden los. In diesem Jahr waren sie etwas später