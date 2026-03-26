Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein lädt zum offiziellen Start der Wandersaison ein. Das Programm bietet Genussmenschen, Familien und Wanderfreunden einige Optionen.

Unter dem Motto „Wanderschuhe an, Frühlingsduft schnuppern“ ist in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein am Sonntag, 29. März, Wanderauftakt im Pfälzer Bergland. Natur pur gibt es bei geführten Touren rund um Wolfstein und Rutsweiler. Spannend wird es bei einer digitalen Osterrallye. Kulinarisches und Live-Musik sind angekündigt.

Offiziell eröffnet wird die Wandersaison um 11 Uhr an der Jugendherberge Wolfstein, die um 11.30 Uhr Startpunkt für eine Familienwanderung mit Förster Werner Lamneck sein wird. Kathrin Bürthel von der Verwaltung berichtet, dass die Tour etwa zwei Stunden dauern soll und auch die Murmelbahn am Laufhauser Weiher angesteuert wird.

Das Programm von Jugendherberge und PWV-Hütte

Nicht nur Wanderfreunde sind angesprochen. An der Jugendherberge ist ganztägig Programm geboten. Von 11 bis 13 Uhr gibt es einen Frühschoppen mit der „Oompah House Band“. Ab 11 Uhr gibt es Grillspezialitäten, ab 13 Uhr werden zusätzlich Kaffee und hausgemachter Kuchen angeboten. Kinderschminken für die jüngsten Besucher findet zwischen 13 und 16 Uhr statt. Um 14 Uhr erfolgt die Siegerehrung des elften Pfälzer Berglandtrails, an den der Wanderauftakt auch in diesem Jahr wieder gekoppelt ist. Die Trail-Teilnehmer werden auf drei Etappen insgesamt rund 130 Kilometer bewältigt haben.

Doch nicht nur an der Wolfsteiner Jugendherberge wird einiges geboten. Bereits um 10 Uhr öffnet die PWV-Hütte in Rutsweiler. Von dort startet um 11 Uhr eine geführte Wanderung mit Petra Rübel. Die Streckenlänge beträgt etwa acht Kilometer. Ab 11.30 Uhr gibt es Gegrilltes, der Musiker Matthias Kinder soll ab 13 Uhr für Stimmung sorgen. Abgerundet wird das Rutsweilerer Angebot von selbstgebackenem Kuchen sowie Kaffee.

Mit Actionbound-App auf Osterrallye

Die geführten Wanderungen sind kostenlos, zudem kann jeder spontan und ohne Anmeldung teilnehmen. Die digitale Osterrallye wird vom Forstamt Kusel angeboten. Sie kann ganztägig gestartet werden. Es empfiehlt sich, die dafür benötigte App Actionbound bereits vorab auf das Smartphone zu laden. Den QR-Code, der per Scan zum Rundweg für die Familie führt, finden Interessierte in der Jugendherberge, berichtet Bürthel.

Als weitere Einkehrmöglichkeiten für individuell organisierte Besuche und Wandertouren ohne Führungen bieten sich am 29. März die Fischerhütte in Rothselberg sowie die Landscheidhütte bei Eßweiler an.