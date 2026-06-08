Am Dienstag, 9. Juni, wollen wir Kottweiler-Schwanden unter die Lupe nehmen – und zwar zu Fuß. Herzliche Einladung an alle Leserinnen und Leser zum Dorfspaziergang.

DIE RHEINPFALZ möchte die Gemeinde, die aus den beiden Ortsteilen Kottweiler und Schwanden besteht, bei einem Dorfspaziergang am Dienstag, 9. Juni, noch besser kennenlernen und erfahren, welche Themen die Bürger dort gerade bewegen. Dazu lädt sie alle Leserinnen und Leser zum Dorfrundgang mit Themenaustausch ein. Wir gehen mit Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz auf Erkundungstour durch den Ort. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, unterwegs sind wir etwa eine Stunde. Kommen Sie gerne vorbei und bringen Sie Ihre Themen mit. Wir freuen uns! Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wir werden Ihre Themen aufgreifen und im Nachgang darüber berichten.