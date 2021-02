Verein(t) in der Krise: Corona hat die Feldküche der Reservistenkameradschaft Otterbach an die Leine gelegt. Nichts tun, ist bei den Reservisten aber nicht angesagt.

Die Erbsensuppe der Reservistenkameradschaft Otterbach ist legendär. Wenn bei Veranstaltungen die große Feldküche vorgefahren wird, die Reservisten kräftig rühren und immer gut gelaunt die Teller füllen, dann macht das nicht nur satt. In der Tat steckt da mehr dahinter.

Feuer unterm großen Kessel schüren die Reservisten tatsächlich mit großer Leidenschaft. Jedoch nicht, weil die rund 120 Mitglieder so gerne aus dem großen Topf essen. Das sicher auch. Hauptsächlich krempelt die Kameradschaft dabei aber die Ärmel hoch und packt an, um anderen zu helfen, wo immer es geht. Da werden auf Veranstaltungen Gelder „eingekocht“, die dann an „alt – arm – allein“, an Jugendgruppen, soziale und karitative Einrichtungen oder an Fördervereine gehen.

Gähnende Leere im Terminplan

Vier Feldküchen gehören der Kameradschaft. Die werden nun nicht einfach so zu einer Veranstaltung gebracht und der Veranstalter muss alles regeln. Nein, da stehen grundsätzlich Reservisten am übergroßen Koch- und Schöpflöffel mit dabei. „Wir machen nur Feuer unterm Kessel, wenn der entsprechende Veranstalter wenigstens einen Teilerlös seiner Veranstaltung einer sozialen oder karitativen Einrichtung zur Verfügung stellt“, weist Dietmar Schiel, der Erste Vorsitzende der Reservistenkameradschaft Otterbach, auf das tiefere Anliegen der Reservisten hin.

„Normalerweise fahren wir in einem Jahr zwischen 15 und 20 Kochaktionen, ohne unsere eigenen Events wie Vatertag, autofreies Lautertal oder das Herbstfest“, zählt Werner Gross, Geschäftsführer der Reservistenkameradschaft Otterbach, auf, was die Gruppe in normalen Jahren so bewegt. In Zeiten von Corona ist nichts mehr, wie es war. Geblubber in den Töpfen gibt es gerade nicht. Eine tiefe, gähnende Leere prägt den Terminplan der Reservisten.

Trotz Durststrecke nicht jammern

„Wir arbeiten an unserem Heim und der Scheune, bauen um und aus“, erklärt Schiel, was aktuell in Otterbach auf dem Gelände des Vereins passiert. Schöner und „nutzbarer“ soll der Treffpunkt werden. Zudem werden Geräte gewartet, die Feldküchen geschrubbt, gewienert und gepflegt.

„Es ist schon auch eine Durststrecke für uns“, spricht der Vorsitzende laufende Vereinsausgaben an. Darüber will er aber nicht jammern. Sicher, die Reservisten hätten gerade Stillstand, seien aber parat, um sofort wieder für die gute Sache einzutreten, sobald Corona es zulasse.

„Wenn es losgeht, sind wir wieder vorne dabei. Dann wollen wir wieder andere glücklich machen“, bedauert Schiel, dass im Moment weder „alt – arm – allein“ noch sonst jemand unterstützt werden kann. Seine Hoffnung liegt darauf, dass das „Autofreie Lautertal“ im Sommer stattfinden kann. „Je früher Veranstaltungen wieder möglich sind, desto besser“, sagt er und fügt an: „Vielleicht klappt ja schon der Vatertag.“

Die Serie: Verein(t) in der Krise