Das Ergebnis des Wintervogelzählens 2022: Für jeden Rang wird aufgelistet, welcher Vogel in welchem Bereich am häufigsten gezählt wurde. So wird in der folgenden Liste unterteilt: Landkreis Kaiserslautern; Stadt Kaiserslautern; Deutschland gesamt.

1.

Spatz; Star; Spatz 2.

Kohlmeise; Kohlmeise; Kohlmeise 3.

Blaumeise; Spatz; Blaumeise 4.

Amsel; Amsel; Amsel 5.

Star; Blaumeise; Feldsperling 6.

Feldsperling; Buchfink; Buchfink 7.

Elster; Elster; Elster 8.

Buchfink; Rotkehlchen; Grünfink 9.

Rotkehlchen; Feldsperling; Ringeltaube 10.

Eichelhäher; Eichelhäher; Rotkehlchen