Die Premiere der Mundart-Komödie „Otello derf net platze“ lief am 7. März vorigen Jahres in der Stadthalle Landstuhl mit großem Erfolg. Dann kam Corona. Sämtliche weitere Vorstellungen mussten abgesagt werden. Am kommenden Samstag nimmt die Pfälzer Komödie Landstuhl diese aberwitzige Farce wieder auf. Die Schauspieler verraten, wie es ist, nach so langer Zeit wieder spielen zu dürfen.

„Ein komisches Gefühl“, meint Regisseurin Iris Beyer. „Ich glaub’, ich muss mich noch ein paarmal kneifen, wenn meine Leute wieder auf der Bühne