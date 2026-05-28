Die Schlossbergstube in Otterbach hat neue Pächter. Die Familie Gashi möchte mit Herzlichkeit, gutbürgerlicher Küche und dem Biergarten punkten.

Wie der Name „Schlossberg“ vermuten lässt, thront die Schlossbergstube auf einer Anhöhe, unweit eines Waldstückes, in dem sich eine mittelalterliche Burganlage befunden haben soll. Dementsprechend können die Besucher des Biergartens sowohl die Ruhe als auch den Ausblick genießen. „Man kann hier weit bis ins Nordpfälzer Bergland und zum Potzberg gucken“, sagt Hermann Hartmann, Erster Vorsitzender des TuS Otterbach und somit Verpächter der Gaststätte an der Oskar-Steiner-Halle nahe dem Sportplatz. Seit Januar stand die Schlossbergstube leer, durch Familie Gashi hielt nun Mitte Mai wieder Leben Einzug ins Lokal.

Die Gashis sind keine Unbekannten in Otterbach. Fünf Jahre lang haben sie einige Meter weiter die Sportgaststätte des FC Phönix betrieben. Nach acht Jahren Abstinenz in der Gastrobranche habe sie ein Freund auf die leerstehende Schlossbergstube aufmerksam gemacht. Nach einer Besichtigung und „einem länger andauernden Familienkonzil“ sei die Entscheidung gefallen, die Gaststätte zu übernehmen, sagt die neue Pächterin Saime Gashi. Die Wände im Lokal wurden gestrichen, etwas dekoriert, und da die Einrichtung übernommen wurde, konnte die Familie schnell loslegen.

Die ganze Familie packt mit an

Die Aufgabenverteilung im Familienbetrieb ist klar geregelt. Chefin Saime Gashi steht als gelernte Köchin und Bürokauffrau in der Küche, ihr Mann Skender gibt den Wirt und Kellner – eine Rolle, die ihm auf den Leib geschrieben zu sein scheint. Er ist sehr kommunikativ, hat auch gerne mal einen flapsigen Spruch auf Lager. „Wir brauchen einfach alle den Kontakt zu Menschen. Damit sich jeder Gast wohlfühlt, versuchen wir es, jedem recht zu machen. Freundlichkeit und Respekt stehen bei uns an erster Stelle“, schildert Tochter Leila Gashi, die trotz einer Ausbildung zur Pflegefachkraft ihrer Mutter in der Küche zur Hand geht. Ihr Bruder Driton und dessen Partnerin Alexandra unterstützten den Betrieb, wenn viel zu tun ist. Bei 40 Sitzplätzen in der Gaststätte und 60 Plätzen im Biergarten werde dies gerade in der Freiluftsaison wohl notwendig.

„Wir bieten deutsche, italienische und balkanische Küche“, beschreibt die Köchin und Chefin das Konzept. Die Küche verfügt über einen Pizzaofen und einen Grill. „Wir machen alles frisch und gehen jeden Mittwoch und Samstag alle drei zusammen einkaufen“, ergänzt der Wirt. Die Gaststätte ist täglich außer Mittwoch geöffnet – an Sonn- und Feiertagen auch vormittags. Zudem können Gerichte bestellt und abgeholt werden.

Gaststätte trägt Namen der Tochter

Vor 35 Jahren haben Saime und Skender Gashi den Kosovo wegen des Krieges verlassen. Er fühle sich mittlerweile als Deutscher. Das Paar, dass gemeinsam mit der Tochter die große Wohnung über der Gaststätte bezogen hat, freut sich über das gute, freundschaftliche Verhältnis zum Vereinsvorsitzenden Hartmann.

Das Geschäft sei sehr gut angelaufen, betonen die Pächter dankbar. „Wir wollen noch sehr lange hier tätig sein. Wenn wir gesund bleiben, schaffen wir das auch“, sagt Saime Gashi, die die Gaststätte mit Bodenständigkeit, Bescheidenheit und Herzlichkeit führen möchte. Tochter Leila könne sich auch vorstellen, später einmal mit ihrem Bruder zusammen den Betrieb zu übernehmen. Schon jetzt ist die 22-Jährige auch namentlich integriert: Die Schlossbergstube trägt den Zusatz „Te Leila“.