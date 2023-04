RHEINPFALZ-Gartensprechstunde: Wer Biene und Co. unter die zarten Flügel greifen will, kann das im eigenen Garten oder auf dem Balkon ganz leicht umsetzen. Sabine Günther, Gärtnermeisterin der Verbandsgemeinde Landstuhl, verrät, worauf es dabei ankommt.

Die Rose sieht einfach nur traumhaft aus. Der Flieder duftet betörend. Dazu kommen noch all die schönen Geranien im Balkonkasten. Da schlägt das Herz vieler Blumenfreunde doch gleich ein bisschen höher. Nur leider geht der gärtnerische Höhenflug mit einem absoluten Reinfall bei den Insekten einher. Da gibt es nichts Nahrhaftes zu holen. Rein gar nichts!

„Hier werden falsche Tatsachen vorgetäuscht“, bringt Gärtnermeisterin Sabine Günther auf den Punkt, womit die Insektenwelt in vielen Gärten und auf den Balkonen konfrontiert wird. Weder Edelrose noch die Pfingstrose, weder Geranie noch Forsythie liefern Nektar oder Pollen. Und das sind nicht die einzigen so zauberhaft blühenden Kandidaten. Auch Dahlien, prachtvolle Petunien oder die gezüchtete Sonnenblume haben alle eines gemeinsam: Ihre Blüten sind gefüllt und damit zu dicht und unzugänglich für tierischen Besuch. Die Gartentulpe ist zwar nicht ganz so dicht, dafür aber recht hoch im Blütenblatt, und unten am Staubgefäß gibt es ohnehin kaum etwas zu holen.

Kein Traum für Tiere

Solche aus menschlicher Sicht hübsche Blüten sind ein einziger Albtraum für die Tiere. Von der leuchtenden Farbe angelockt und mitunter auch durch einen betörenden Duft herbeigerufen, findet sich beim Landen kein Zugang ins Innere zu den Staubblättern. Dabei war es kein Lustanflug, die Tiere sind auf Nahrungssuche. Und nun? In gefüllten Blüten sind zumeist ohnehin weder Nektar noch Pollen vorhanden, häufig sind noch nicht einmal mehr die Staubblätter erkennbar, weil verändert oder zurückgebildet. Warum sollten sie auch Platz in der Blüte wegnehmen? Die Schönheiten sind Hybride, hochgezüchtet und auf möglichst viel Farbe und Üppigkeit ausgelegt. Solche Blumen sind ohnehin nicht mehr auf das Bestäuben der Bienen angewiesen.

Normalerweise herrscht in der Natur ein Geben und Nehmen. Bienen, Hummeln, Fliegen, Wespen, Käfer, Schmetterlinge und Co. laben sich an den Blütenorganen mit Nektar und Pollen, versorgen damit sich selbst und ihre Nachkommen. Gleichzeitig bestäuben sie die Blüte und sorgen für die Entwicklung der Frucht, der Samen und damit für die Vermehrung der Pflanze. Das aber macht bei der hybriden Blume längst der Züchter. Das Insekt wird nicht mehr gebraucht, bleibt hungrig auf der Strecke. Dabei ist es um die Insektenwelt nicht mehr wirklich gut bestellt.

Schön und nützlich

„Es kommt auf die Vielfalt an – im Garten und im Balkonkasten“, hält Gärtnermeisterin Sabine Günther dazu an, aus jedem noch so kleinen Raum eine ökologisch wertvolle Fläche werden zu lassen. Das heißt für die Fachfrau nun nicht, sich in Verzicht zu üben. Es gibt sie ja, die Pflanzen, die nicht nur schön blühen, sondern gleichzeitig auch nützlich sind: Die Wildblumen, also der Ursprung der hybriden Schönheiten, zeigen eine natürliche, eine ungefüllte Blüte, und vor allem bieten sie den Insekten zugängliche Staubgefäße mit Nektar und Pollen an. „Bei ungefüllten Blüten sind die Staubgefäße deutlich erkennbar“, ermuntert Günther dazu, die Blüten einmal näher zu betrachten und sich über die Unterschiede zwischen gefüllten und ungefüllten Blüten klar zu werden.

„Keiner braucht auf etwas zu verzichten“, findet auch die Expertin Gefallen etwa an einer Edelrose. Aber warum nicht eine Edelrose und zwei Wildrosen pflanzen? Warum nicht Geranien plus Malven, Margerite und Ringelblume im Balkonkasten versammeln? Dahlien pflanzen und auch Lavendel, Kornblumen, der Fetten Henne, Oregano, Kamille, Löwenmäulchen und der Ringelblume das Beet bereiten. Oder neben den Forsythien auch Platz finden für Weißdorn, Kornelkirsche, Fingerhut, Lupine oder eine der vielen Nesselarten. Und wer Flieder liebe, der pflanze den Insekten bestimmt auch den Sommerflieder (Buddleja) oder den schwarzen Holunder, meint die Gärtnermeisterin.

Beim normalen Flieder, ob weiß oder lila, verhält es sich allerdings ein bisschen anders als bei sonstigen aus Insektensicht nicht brauchbaren Blüten. Der Flieder hat prächtige Blüten, duftet zudem wunderbar, aber er enthält Bitterstoffe, und der Nektar ist extrem bitter. Also ist auch die Natur selbst nicht immer nützlich. Das aber gleicht sie aus. Genau das sollten Gärtner auch tun, rät Sabine Günther. „Wenn es im Garten ab Frühjahr nicht summt und brummt, dann stimmt etwas nicht, dann ist das Ökosystem nicht gesund.“

Gartensprechstunde

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Fragen zu insektenfreundlichen Bepflanzungen oder zu anderen Themen rund um den Garten haben, sind Sie bei uns genau richtig. Gärtnermeisterin Sabine Günther steht Ihnen am Dienstag, 25. April, zwischen 10 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 0631/3737-288 zur Verfügung. Über Ihre Gartenthemen werden wir am Mittwoch berichten.