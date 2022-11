Einen derartigen Ansturm auf die Besucherplätze im Ratssaal des Bürgerhauses hat es wohl selten gegeben. Vor Beginn der ersten Sitzung des Rates in neuer Besetzung am Donnerstagabend hatten Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup und einige Helfer alle Hände voll zu tun, um weitere Sitzgelegenheiten für die laufend zuströmenden Bürger zu organisieren.

In der Vergangenheit war es zunehmend häufiger zum Streit gekommen zwischen der Ortsbürgermeisterin und der Mehrheit der Ratsmitglieder. Für den Beobachter von außen war es dabei im Kern darum gegangen, dass der Zwiespalt zwischen lange eingefahrenen Gewohnheiten und den sich wandelnden Anforderungen an die hoch verschuldete Gemeinde tiefe Gräben aufgerissen hatte. Beispiele dafür sind die Diskussionen um eine kostenfreie Verwendung des Feuerwehrgerätehauses als Abstellraum oder die unentgeltliche Nutzung gemeindeeigener Räumlichkeiten durch die Vereine.

Per Handschlag verpflichtet

Im Sommer eskalierten die Streitigkeiten und mündeten in der Rückgabe der Mandate durch die Mehrheit der Ratsmitglieder. Auch Beigeordneter Carsten Ziebuhr hatte seinen Rücktritt erklärt. Seitdem hatte die Verwaltung der Verbandsgemeinde mögliche Nachrück-Kandidaten angeschrieben, um eine beschlussfähige Besetzung des Gremiums sicherzustellen. Sieben neue Ratsmitglieder hatten am Donnerstagabend ihre Plätze an den Ratstischen schon eingenommen. Vor Eintritt in die Tagesordnung nahm die Bürgermeisterin die Amtseinführung und Verpflichtung der Neuen vor.

Stellvertretend für sich und seine sechs nachgerückten Mitglieder des Rates sprach Andreas Holler am Tisch der Bürgermeisterin die vorgeschriebenen Formeln. Im Anschluss daran wurden alle neuen Ratsmitglieder von der Ortschefin per Handschlag verpflichtet. Weil auch die Tätigkeit im Rahmen der zweiten Beigeordneten-Stelle für die funktionierende Ratsarbeit gebraucht wird, schloss sich unmittelbar daran die Wahl für diesen Posten an. Auf Vorschlag aus den Reihen der Ratsmitglieder erklärte Julia Woll ihre Bereitschaft, sich zur Wahl zu stellen. Ausdrücklich begründet wurde der Wahlvorschlag damit, dass sie als länger gedientes Ratsmitglied ihre Erfahrung in die Arbeit des neu zusammengesetzten Gremiums einbringen könne. In der geheimen Wahl stimmten acht Ratsmitglieder für Woll, eine Gegenstimme wurde verzeichnet.