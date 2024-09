Seit Montag ist die Queidersbacher Gemeindespitze komplett. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats wurde die Christdemokratin Waltraud Gries zur Ersten Ortsbeigeordneten gewählt, zweiter Beigeordneter ist Wolfgang Schmitt von der Wählergruppe Miteinander für Queidersbach (MfQ). Zum dritten Beigeordneten wählte der Rat Herbert Stumpf (FWG).

Im neuen Queidersbacher Gemeinderat ist die CDU mit sieben Sitzen stärkste Kraft, gefolgt von der FWG mit fünf Mandaten. Die MfQ und die AfD haben jeweils drei Sitze im Rat, die SPD hat zwei Sitze. Die Christdemokraten stellen in der gut 2800 Einwohner zählenden Gemeinde erneut den Ortsbürgermeister. Auf Ralph Simbgen, der zehn Jahre an der Spitze des Rats stand, folgt Harald Vierling. Der 65-Jährige setzte sich bei der Stichwahl am 23. Juni gegen seinen Mitbewerber von der FWG mit 52,3 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen durch.

Knapp gewählt

Knapp fiel am Montagabend die Wahl der Ersten Beigeordneten aus. Für Waltraud Gries stimmten zehn Ratsmitglieder, neun votierten gegen die Christdemokratin. Wolfgang Schmitt wurde mit 14 Ja- bei fünf Neinstimmen gewählt, für Herbert Stumpf votierten 15 Ratsmitglieder, vier stimmten gegen ihn. Vor der Wahl der Beigeordneten erinnerte Herbert Stumpf daran, dass man zu Beginn der zurückliegenden Legislaturperiode beschlossen hatte, ein Gremium zu Gründen, in dem man sich – parallel zum Gemeinderat – ausführlich um die politisch relevanten Themen im Dorf kümmern wollte. Leider habe das Gremium nicht regelmäßig, sondern immer nur dann getagt, wenn in der Gemeinde „die Hütte am Brennen war“, so Stumpf.

Vom neuen Ortsbürgermeister wollte das FWG-Mitglied wissen, wie dessen Visionen zur künftigen politischen Arbeit in der Gemeinde aussehen. Harald Vierling erklärte, dass das Dinge aus der Vergangenheit seien, die man ruhen lassen solle. Auf seinen Vorschlag, das Thema „Gremium“ am Ende der Sitzung gesondert anzusprechen, wurde später nicht mehr eingegangen. Vierling bat eindringlich um einen Neuanfang im Dorfparlament. „Wir alle wollen Queidersbach voranbringen. Im Gemeinderat sollte es nicht um Fraktionen und Parteien gehen, sondern um die Zukunft unseres Dorfes“, sagte Vierling und betonte, dass man künftig noch stärker als bisher anpacken müsse, um im Dorf etwas bewegen zu können. Seinem Amtsvorgänger Ralph Simbgen danke er für seinen Einsatz für die Gemeinde in zwei nicht immer einfachen Legislaturperioden. Immerhin, so Vierling ironisch, hätten die anonymen Anzeigen, mit denen sich Simbgen während seiner Amtszeit wiederholt konfrontiert sah, dazu geführt, dass er nun gute Bekanntschaften zur Staatsanwaltschaft und der Polizei pflegen könne. Dass man es nicht jedem recht machen kann, sei nur eine von vielen Erkenntnissen gewesen, die Simbgen aus zehn Jahren im Amt des Ortsbürgermeisters von Queidersbach zog.

Simbgen bleibt Ratsmitglied

Die zurückliegenden beiden Legislaturperioden bezeichnete der scheidende Ortsbürgermeister als eine spannende Zeit, in der er viele gute Kontakte habe knüpfen können, um das Dorf voranzubringen. Allerdings wolle sich der Landwirt nun wieder mehr der Familie und seinem Hof widmen, weshalb er sich auch dazu entschlossen habe, auf Ebene der Verbandsgemeinde nicht weiter politisch aktiv zu sein. Dem Queidersbacher Dorfparlament wird Simbgen als Ratsmitglied weiter angehören.