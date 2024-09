Die neue Kindertagesstätte der Ortsgemeinde Rodenbach soll bis Januar fertig sein. Deshalb hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Ortsbürgermeister ermächtigt, drei Gewerke in Auftrag zu geben, zu denen noch keine Angebote vorliegen. Es geht um die Außenanlage, die Bobbycar-Bahn und um Malerarbeiten.

Die Maßnahmen sind bereits ausgeschrieben. Da die nächste Gemeinderatssitzung erst im Oktober stattfinden soll und die Auftragserteilung erst danach erfolgen könnte, wäre die Fertigstellung aus Zeitgründen gefährdet. Deshalb solle der Gemeinderat den Ortsbürgermeister beauftragen, nach der Angebotsöffnung und Überprüfung die Arbeiten an den wirtschaftlich günstigsten Anbieter zu vergeben, schlug die Verbandsgemeinde dem Rat vor. So könne die Kindertagesstätte voraussichtlich ab Januar in Betrieb gehen. Andere Aufträge konnten hingegen bereits vergeben werden. Für mobile Trennwände erhielt eine Firma aus Großrudestedt für 10.044 Euro den Auftrag. Der Innenausbau ging an eine Schreinerei in Alterkülz für 66.646 Euro. Die WC-Trennwände und Spinde liefert eine Firma von Luhe-Wildenau für 15.775 Euro. Eine Firma aus Simmern baut für 56.010 Euro die Innentüren ein.