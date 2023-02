Das Narrenvolk in der Miesenbacher Kiefernkopf-Halle war bei der Prunksitzung der Vielläppcher ausgesprochen bunt und bestens gelaunt. Nicht anders sah es bei der Turnerfastnacht des TPSV in Enkenbach und bei der Prunksitzung der Hallengemeinschaft in Schneckenhausen aus.