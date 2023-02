Bei über 800 Standorten weltweit gibt es viel Einsparpotenzial.

Sicherheit für Mitarbeiter in Unternehmen hat oberste Priorität! Das steht völlig außer Frage. Doch ob es nötig ist, Gebäude und Hof wie beim Amazon-Verteilzentrum in Ramstein-Miesenbach so stark auszuleuchten, dass sie in der Nacht noch kilometerweit entfernt zu sehen sind, ist fraglich. Nicht zuletzt macht es ja auch die Masse: Der Logistikriese unterhält über 800 Standorte weltweit, in Deutschland sind es rund 20. Da dürfte sich alles zusammengenommen noch einiges an Energiekosten einsparen lassen!