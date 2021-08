Alles Müll: Rund 67 Kilogramm Papierabfall häufte jeder Kreisbewohner rein rechnerisch im vergangenen Jahr an. Während er den Deckel der blauen Tonne anhob, machte er sich wohl kaum Gedanken darüber, dass die Digitalisierung beim Altpapier genauso Einfluss auf seine Müllgebühren haben könnte wie das ferne China.

„Papier ist ein Wertstoff, der viel Energie und Wasser bei der Herstellung braucht“, stellt Michael Mersinger, Fachbereichsleiter Abfall- und Wasserwirtschaft bei der Kreisverwaltung, fest. Und deshalb sei es wichtig, Altpapier wieder dem Wirtschaftskreislauf zuzuführen. Aus ökologischen und auch ökonomischen Gründen werde Papier inzwischen zu mehr als 70 Prozent recycelt. „90 Prozent aller Kartonagen werden zum Beispiel unter Zusatz von Altpapier produziert, darunter auch viele Kartons für Lebensmittelverpackungen“, sagt Mersinger.

Alles Recycling beginnt mit den blauen Abfallgefäßen. Etwa 49.600 Papiertonnen und 290 Container sind dazu im Kreis Kaiserslautern aufgestellt, über die Papier, Pappe und Kartonagen eingesammelt werden. Das übernimmt momentan die Mehlinger Firma Jakob Becker GmbH im Auftrag des Landkreises. Bei der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern, dem Umschlagspartner des Kreises, wird das alte Papier in einer Halle mit über 100 Tonnen Fassungsvermögen zwischengelagert und dann auf große Lastwagen geladen. Damit geht es weiter zu den jeweiligen Verarbeitern, in der Regel Papierfabriken, die auch alles weitervermarkten können. Aus dem Verkauf des Papiers generiere die Abfallwirtschaft Vermarktungserlöse, die dem Gebührenhaushalt zugeführt würden, erläutert Mersinger. Von dem Geld, das erwirtschaftet wird, profitiert letztlich der Bürger, dessen Gebühren deswegen auf einem bestimmten Niveau gehalten werden können.

Es wird immer weniger

Die Krux dabei: Die Menge des Papierabfalls sinkt seit Jahren stetig. Das hängt auch mit der fortschreitenden Digitalisierung zusammen, mit E-Mail, E-Paper, E-Book und Co, die ihre papiernen Pendants zurückdrängen. Wurden so 2012 noch deutlich über 10.000 Tonnen über die blauen Tonnen gesammelt, waren es 2018 9000 Tonnen und im vergangenen Jahr nur noch rund 8800 Tonnen. „Das entspricht einem Rückgang von durchschnittlich zwei Prozent pro Jahr“, hebt der Abteilungsleiter hervor. Da hilft es auch nicht, dass gerne per Internet bestellt wird und die blaue Tonne so mit jeder Menge Kartons voll wird. Denn der Erlös hänge von der Masse ab, nicht vom Volumen, sagt Mersinger.

Apropos Pakete aus dem Versandhandel: Die spielen ebenso bei den Erlösen hinein. Für diese Abfälle haben Vertreiber und Hersteller nämlich schon eine Gebühr für die Entsorgung an die dualen Systeme entrichtet. Da diese aber dafür die blauen Tonnen, also das System des Landkreises mitbenutzen, müssen sie diesem einen Teil der Kosten für Einsammlung und ähnliches zurückerstatten. Andererseits muss die Abfallwirtschaft aber die dualen System an ihren Erlösen aus der Papiervermarktung beteiligen. „Eine juristische Herausforderung, aber seit 1. Januar 2019 im Verpackungsgesetz so verankert.“

Zur abnehmenden Altpapiermenge gesellt sich auch noch eine ungünstige Marktlage mit fallenden Preisen. Dies hängt vor allem mit protektionistischen Bestrebungen Chinas zusammen. Das bisherige Hauptabnehmerland habe 2018 seinen Import von Papier, Pappe und Kartonagen fast vollständig eingestellt, erläutert Mersinger. „Vorher hat China alle Papiersorten angenommen und selbst sortiert.“ Diese Veränderung hat einen starken Überschuss auf dem europäischen Markt zur Folge. „Dem Mengenüberhang steht aktuell, bedingt durch die Corona-Pandemie, auch eine weiter sinkende Nachfrage aus der Industrie sowie eine europaweite allgemeine Konsumschwäche gegenüber.“ Das wirke sich ebenfalls nachteilig auf den Altpapiermarkt aus – auf die Preise.

Papier, Pappe und Kartonage seien eine Handelsware mit Marktwert, die Höhe der Erlöse hänge an einem sich monatlich ändernden Preisindex. „Durch weltkonjunkturelle Gegebenheiten erreichte dieser im August 2017 noch einen langjährigen Höchststand von rund 80 Euro pro Tonne“, berichtet der Fachbereichsleiter. Im Jahr darauf fiel der Index dagegen auf unter 20 Euro. Und im Februar 2020 gab es mit minus 47 Euro pro Tonne einen historischen Tiefstand. Auf diesen Index erhält die Abfallwirtschaft einen vertraglichen finanziellen Aufschlag. Aus den Erlösen seien die Kosten für Einsammlung oder Transport zu decken. Mersinger: „Bei günstiger Marktlage fällt hier einiges für die Abfallwirtschaft ab, im ungünstigsten Fall kann hieraus sogar ein Verlust entstehen.“ Für den Landkreis bedeutet dies: 2017 hat er dadurch knapp über eine Million Euro an Erlösen erzielt. Im Jahr 2019 waren es dann nur noch etwas über 500.000 Euro.

Weitere Ertragseinbußen

„In den vergangenen Jahren betrugen die Erlöse aus der Papiervermarktung durchschnittlich rund 3,6 Prozent der Gesamterträge der Abfallwirtschaft.“ Das heiße letztlich, dass eine weiter zurückgehende Altpapiermenge in Verbindung mit niedrigen Marktpreisen zu weiteren Ertragseinbußen führe. Und dass sich dadurch womöglich die Gebühren für die Bürger erhöhen könnten. Derzeit werden laut Mersinger die Gebühren für die nächste Periode, von 2021 bis 2023, kalkuliert. Ob die Kreisbewohner dann tiefer in die Tasche greifen müssen, kann der Fachbereichsleiter noch nicht sagen.

Denn in die Gebührenkalkulation fließen noch ganze andere Aspekte mit ein, beispielsweise die Kosten für andere abfallwirtschaftliche Dienstleistungen oder auch die Entsorgungsgebühren, die die Abfallwirtschaft an die ZAK zu entrichten hat, zudem die Erlöse aus der Vermarktung anderer Wertstoffe wie Metalle oder Elektroschrott. „Aber auch diese sind wiederum von tariflichen Anpassungen im Personalbereich, der allgemeinen Preisentwicklung oder auch den Treibstoffkosten abhängig“, hebt Mersinger hervor.